Rio se prepara para a frente fria que poderá trazer tempestade 

O governo do Rio intensificou o planejamento de prevenção e ações voltadas para a forte chuva que está prevista para esta sexta-feira (4) e que deve permanecer durante o final de semana. De acordo com o boletim meteorológico da Defesa Civil Estadual, o avanço da frente fria pelo oceano poderá acentuar os locais de instabilidade, aumentando as chances de tempestade, raios e ventania em diversas regiões do estado.

O governador Cláudio Castro anunciou medidas para minimizar os efeitos do temporal. "Estamos atuando de forma preventiva e antecipada para atenuar possíveis danos causados pela chuva que está prevista para o fim de semana. Nossas equipes trabalham, sem parar, monitorando todo o estado. Temos a consciência dos efeitos das mudanças climáticas que vêm acontecendo e afetam toda a população", disse.

O Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), monitora 24 horas por dia as condições climáticas e os níveis pluviométricos, emitindo alertas de risco.

"É importante que a população fique atenta aos alertas e siga as orientações. A tecnologia é uma aliada fundamental na prevenção de tragédias e cada cidadão pode contribuir ao repassar as informações recebidas para amigos e familiares", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil, coronel Tarciso Salles.

Investimento

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros receberam investimentos de cerca de R$ 1 bilhão em tecnologia para a gestão de riscos e respostas a desastres, como o Sistema de Monitoramento, Alerta e Alarme, com 202 sirenes e 70 pluviômetros.

A corporação está preparada para atender quaisquer emergências, nos 92 municípios, com apoio de viaturas de salvamento e resgate, ambulâncias, embarcações, drones e aeronaves, além de equipes de especialistas em desastres.