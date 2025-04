Economia da zona do euro teve crescimento apenas modesto em março, mostra PMI

LONDRES (Reuters) - A economia da zona do euro registrou um crescimento modesto pelo terceiro mês em março, uma vez que o setor industrial do bloco mostrou sinais de recuperação e seu setor de serviços expandiu em um ritmo ligeiramente mais rápido do que em fevereiro, segundo uma pesquisa.

No entanto, esses sinais de recuperação podem ter sido devidos à antecipação de compras por parte das fábricas, que queriam entregar os produtos aos clientes antes que uma nova rodada de tarifas dos Estados Unidos entrasse em vigor.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) Composto final do HCOB para o bloco, compilado pela S&P Global e considerado um bom indicador da saúde econômica geral, subiu de 50,2 para 50,9 em março.

Essa leitura ficou acima da preliminar de 50,4, mas abaixo de sua média de longo prazo e não muito acima da marca de 50 que separa a contração do crescimento.

"No final do ano passado, parecia que a zona do euro estava caminhando para uma recessão, mas as coisas se estabilizaram um pouco no início deste ano", disse Cyrus de la Rubia, economista-chefe do Hamburg Commercial Bank.

"Entretanto, as tarifas dos EUA podem rapidamente tirar a economia da zona do euro do rumo novamente."

Parte desse crescimento modesto se deveu ao fato de as empresas estarem executando pedidos não atendidos. O índice composto de pedidos em atraso caiu de 47,3 para 47,1, uma mínima recorde de três meses.

O PMI que abrange o setor de serviços subiu de 50,6 para 51,0, contra preliminar de 50,4.

(Reportagem de Jonathan Cable)