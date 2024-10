Fernandes e Leitão têm empate técnico no 2º turno em Fortaleza, diz Atlas

O deputado federal André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) estão tecnicamente empatados no segundo turno da disputa pela Prefeitura de Fortaleza, de acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (17).

O que aconteceu

Fernandes tem 50% das intenções de voto, enquanto Leitão registrou 47,9%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, eles estão em empate técnico.

Veja o resultado da pesquisa:

André Fernandes (PL): 50% (51% dos votos válidos)

Evandro Leitão (PT): 47,9% (49% dos votos válidos)

Branco/nulo/não sabem: 2,2%

Fernandes lidera entre homens, e Leitão, entre mulheres. O candidato do PL tem 54,2% dos votos no sexo masculino. Entre as mulheres, 52,2% preferem o candidato do PT.

Maioria dos católicos vota em nome do PT, e bolsonarista lidera entre evangélicos. No eleitorado católico, Leitão tem 60,8% das intenções de voto. Já entre evangélicos, Fernandes aparece à frente, com 80,9%.

Mais ricos declaram mais votos em Leitão. No grupo de entrevistados com renda familiar acima de R$ 10 mil, 77,9% dizem que vão votar em Leitão. Para quem recebe até R$ 2.000, a preferência maior é por Fernandes (69,1%).

Metodologia

A AtlasIntel entrevistou 1.608 internautas entre os dias 11 e 16 de outubro. A sondagem foi contratada pela empresa Focus Comunicação e Mídia. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é CE-00432/2024. O instituto emprega uma metodologia própria, em que os respondentes são geolocalizados e selecionados enquanto navegam na internet.