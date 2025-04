Josias: Trump está condenado à derrota em guerra comercial contra China

Donald Trump está fadado ao papel de perdedor na guerra comercial que trava com a China, avaliou o colunista Josias de Souza na edição de hoje do UOL News.

Após a escalada nos aumentos tarifários contra produtos importados da China, o governo Trump acenou com um recuo ao excluir computadores, smartphones e chips do 'tarifaço'. Os produtores de soja dos EUA pressionam o republicano para suspender as taxas e abrir negociações imediatas, dado o temor de falências em massa no setor.

De um lado, há uma desorganização atávica; do outro, um combate muito metódico, analisado, estudado. Nessa guerra, Trump está condenado ao papel de perdedor. Ele já perdeu em popularidade e em prestígio junto aos seus bilionários de estimação. No próximo final de semana, já estão programadas novas manifestações de rua contra Trump e suas primeiras medidas.

Ele já perdeu, mas perderá ainda mais. Do lado chinês, embora exista perda comercial, está se fazendo uma política de redução de danos muito sofisticada. A China está enfrentando os EUA de forma a informar Trump que ele tem um contendor à altura. Se ele enlouquecer, há gente muito sóbria do outro lado, analisando suas maluquices com lupa para reagir de maneira técnica, precisa e bem direcionada. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou a precisão cirúrgica do governo de Xi Jinping nas respostas às medidas de Trump, tomadas sem o estudo de impacto necessário, na avaliação do colunista.

Esse tipo de guerra comercial não serve nem aos interesses dos EUA em nem aos da China. Mas os chineses estão equipados para enfrentar os americanos, disso não há dúvidas. Se do lado americano há uma certa balbúrdia e uma gangorra nas tarifas, do chinês tudo é feito com muito método e critério.

Neste fim de semana, enquanto o governo dos EUA estava eliminando a taxação sobre os produtos de alta tecnologia, a China estava suspendendo suas exportações de minerais e ímãs estratégicos. Esses tipos de materiais são usados pelo setor de defesa, inclusive por empresas fornecedoras do governo americano.

A China está preparando o próximo lance, que será muito incômodo para Trump e as empresas americanas desses setores estratégicos. Enquanto Trump está em um vai e vem em elação à tributação do iPhone, a China está informando que daqui a pouco os EUA não terão matéria-prima para sua indústria bélica. Josias de Souza, colunista do UOL

