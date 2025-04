Jovem de 19 anos desaparece no mar em praia de Ubatuba; bombeiros fazem buscas

Um jovem de 19 anos está desaparecido desde a manhã deste sábado, 12, em Ubatuba, no litoral norte do Estado de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a família pediu ajuda e informou que ele foi visto pela última vez na praia de Maranduba, conhecida pelo mar agitado que atrai surfistas. As buscas pelo rapaz são realizadas desde o final de semana e foram retomadas na manhã desta segunda-feira, dia 14. O trabalho é feito com um bote de salvamento Inflável e dois bombeiros empenhados nas buscas no local.