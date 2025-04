Conselheiro da Casa Branca descarta recessão nos EUA e anuncia progresso em tarifas com a UE

O conselheiro econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, afirmou nesta segunda-feira, 14, que os Estados Unidos não entrarão em recessão este ano, contrariando previsões do mercado financeiro que apontam riscos de desaceleração. "100% não", disse em entrevista à Fox Business. Segundo ele, a força do mercado de trabalho continua sustentando a economia norte-americana.

Hassett, que integra o governo Donald Trump, também destacou avanços nas tratativas com a União Europeia: "Estamos fazendo progressos enormes nas discussões sobre tarifas" com o bloco. Já em relação à China, a tensão permanece no topo da agenda.

"A Casa Branca está preocupada com a China, ponto final", afirmou o conselheiro, ao comentar que o governo estuda possíveis restrições à exportação de minérios raros, essenciais para a indústria tecnológica e de defesa. "Os limites sobre minérios raros estão sendo estudados com muito cuidado", acrescentou.

Questionado sobre suspeitas de uso de informação privilegiada por integrantes do governo, Hassett foi enfático: "Não houve insider trading na Casa Branca."

Ele reconheceu, contudo, que movimentações expressivas no mercado tendem a ser alvo de apuração. "Quando há grandes movimentações nos mercados, há pessoas investigando para garantir que nada irregular tenha acontecido. Os órgãos competentes vão apurar, mas tenho certeza de que não tem nada a ver com a Casa Branca."