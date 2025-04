Ações globais de tecnologia avançam após EUA isentarem smartphones e peças de computador d++98e tarifas

Por Akash Sriram e Nathan Vifflin

(Reuters) - As ações globais de tecnologia subiam nesta segunda-feira depois que os Estados Unidos isentaram produtos eletrônicos, como smartphones e hardware de computador, de suas tarifas recíprocas sobre a China, oferecendo algum alívio a um setor afetado pela incerteza da cadeia de oferta.

As ações das grandes empresas de tecnologia caíram nas últimas duas semanas, uma vez que as tarifas entre Washington e Pequim alimentaram temores de custos mais altos de componentes, menor demanda dos consumidores e os piores transtornos nas cadeias de oferta desde a pandemia da Covid-19.

As isenções sugerem uma conscientização cada vez maior dentro do governo Trump sobre os problemas que as tarifas reservam para os consumidores cansados da inflação, especialmente em produtos populares como smartphones, laptops e outros eletrônicos.

"A remoção do pior cenário é um elemento de apoio (pelo menos temporariamente) para o setor", disse o analista da Equita Alberto Gegra, acrescentando que isso ajuda a evitar um bloqueio total de oferta devido às tarifas sobre a China que excedem 100%.

As ações da Apple subiam 3,5% depois de terem caído 9,1% nas duas últimas semanas, uma vez que seu principal produto, o iPhone - fabricado principalmente na China e importado para os EUA - corre o risco de aumentos significativos de preços se as tarifas substanciais persistirem, alertaram analistas.

Outras empresas voltadas para o consumidor, incluindo as fabricantes de hardware de computador HP e Dell Technologies, tinham alta de 3,5% e 5,9%, respectivamente, enquanto a gigante de chips Nvidia ganhava 1,5% em uma recuperação ampla nas ações de semicondutores.

As ações europeias de chips também avançavam, com ganhos mais fortes para aquelas mais expostas ao mercado dos EUA, como a ASM International e a Infineon, que subiam entre 1,4% e 3,2%.

Os principais fornecedores asiáticos para empresas como a Apple avançaram. A Foxconn, a maior montadora de iPhones, chegou a avançar 7,8% antes de reduzir os ganhos e fechar em alta de 3%. A Quanta, fabricante contratada de laptops, fechou em alta de 5,8% e a Inventec, que fabrica servidores de inteligência artificial, subiu 4,1%.

A Casa Branca divulgou as isenções tarifárias na sexta-feira, abrangendo 20 categorias, incluindo computadores e laptops, bem como dispositivos semicondutores, chips de memória e telas planas.

Mas o alívio pode ser de curta duração, já que o presidente dos EUA, Donald Trump, prometeu no domingo novas tarifas sobre semicondutores importados dentro de alguns dias, parte de seu esforço para retirar a fabricação da China, um importante mercado de tecnologia e centro de produção global.

"Dado que o cenário atual significa essencialmente que os dispositivos tecnológicos são taxados em 20% na China (contra 145%) e 0% em todos os outros lugares, alguns fabricantes de dispositivos poderiam criar estoques nos EUA para aproveitar o fenômeno temporário", disse Angelo Zino, analista sênior de ações da CFRA Research.

"Por fim, os chips dentro desses dispositivos serão tributados, mas acreditamos que será em um nível consideravelmente mais baixo do que o imposto anteriormente e deve permitir que os fabricantes de dispositivos e as cadeias de oferta gerenciem melhor os custos mais altos esperados dos chips."

Separadamente, o secretário de comércio dos EUA, Howard Lutnick, também disse no domingo que os produtos eletrônicos isentos enfrentarão novas taxas separadas, juntamente com os semicondutores, nos próximos dois meses.

(Reportagem de Danilo Masoni em Milão, Nathan Vifflin, Paolo Laudani em Gdansk e Akash Sriram em Bengaluru)