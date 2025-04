Coreia do Sul inicia julgamento de ex-presidente Yoon por insurreição

Por Joyce Lee

SEUL (Reuters) - O presidente deposto da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, disse que sua breve declaração de lei marcial no final do ano passado "não foi um golpe de Estado", em afirmação feita em audiência nesta segunda-feira que marcou o início de um julgamento sobre as acusações de que ele liderou uma insurreição.

A vigência da lei marcial -- que durou cerca de seis horas, antes de Yoon recuar diante da oposição do Parlamento e de protestos públicos -- mergulhou o país em meses de turbulência e levou o Tribunal Constitucional a destituí-lo da Presidência por violar os poderes constitucionais.

Depois de deixar sua casa na segunda-feira, Yoon -- que negou todas as acusações contra ele -- entrou no Tribunal Distrital Central de Seul vestindo um terno azul-marinho e gravata vermelha.

No início do julgamento, os promotores argumentaram que Yoon não tinha os fundamentos legais para declarar a lei marcial e o acusaram de tentar paralisar as instituições estatais, como o Parlamento.

"O réu... tornou impossível para as instituições constitucionais exercerem sua autoridade com base em uma declaração ilegal", disse a promotoria.

Yoon, que era o procurador-chefe do país antes de se tornar presidente, defendeu-se no tribunal, tomando um longo tempo para refutar as alegações da promotoria.

"A lei marcial não é um golpe de Estado", disse Yoon.

Ele negou ter paralisado o governo e disse que a lei marcial era necessária para alertar a população sobre a forma como o partido majoritário da oposição estava impedindo o governo de destituir mais de 20 funcionários, o que ele considerava perigoso.

"Essa foi uma 'mensagem pacífica de lei marcial' para a nação... eu sabia que ela terminaria em meio dia, um dia", disse Yoon.

Yoon disse que, apesar de ter comunicado essa intenção ao então ministro da defesa, Kim Yong-hyun, os oficiais militares que executaram a ordem pareciam ter se excedido, pois estavam acostumados a treinar para a lei marcial sob diferentes diretrizes.

Dois oficiais militares de alto escalão depuseram como testemunhas durante a tarde.

Ambos, incluindo Cho Sung-hyun, do comando de defesa da capital do Exército, testemunharam que receberam ordens de seu oficial superior para enviar tropas para "arrastar" os parlamentares para fora do Parlamento durante a ordem de lei marcial de Yoon.

Yoon negou essa alegação, dizendo que não havia dado tal ordem.

A declaração da lei marcial, que citava a necessidade de erradicar elementos "antiestatais", foi suspensa depois que funcionários do Parlamento usaram barricadas e extintores de incêndio para afastar soldados de operações especiais que tentavam entrar no Parlamento, onde os parlamentares votaram pela rejeição da lei marcial.

O planejamento de uma insurreição supostamente feita pelo líder destituído é punível com prisão perpétua ou até mesmo com a morte, embora a Coreia do Sul não tenha executado ninguém há décadas.

A declaração de lei marcial de Yoon em 3 de dezembro chocou os sul-coreanos e criou o caos em todas as áreas da sociedade, da economia à política externa, afirmou o Tribunal Constitucional ao decidir destituí-lo do cargo.

A agitação expôs ainda mais as profundas divisões sociais entre conservadores e liberais e aumentou a pressão sobre as instituições e os militares, que se viram em um dilema sobre a aplicação da lei marcial.

Na sexta-feira, o ex-presidente retornou da residência oficial para sua casa particular, sendo recebido por uma multidão de apoiadores conservadores que compareceram para saudar sua comitiva.

Yoon mudou-se com sua esposa e seus animais de estimação para seu apartamento, a apenas algumas centenas de metros do tribunal de Seul, onde obteve importantes vitórias legais como promotor, como a condenação de outra presidente destituída, Park Geun-hye.

Ele se mantém irredutível e prometeu "apoiar" seus partidários. O Partido Democrático, de oposição, criticou o ex-presidente na segunda-feira, chamando-o de delirante por não ter feito um pedido sincero de desculpas.

O país agora realizará uma eleição rápida em 3 de junho. Ainda há dúvidas sobre a possibilidade de Yoon desempenhar algum papel.

Lee Jae-myung, líder da oposição que está liderando as pesquisas para a corrida presidencial, visitou na segunda-feira uma start-up que desenvolve chips de inteligência artificial, prometendo flexibilizar as regulamentações com investimentos agressivos no setor de IA.

Hong Joon-pyo, um ex-promotor que perdeu para Yoon as primárias do partido conservador na eleição presidencial anterior, anunciou que concorreria.

(Reportagem de Joyce Lee)