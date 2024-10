Filme sobre Berlinguer abre 19ª Festa do Cinema de Roma

ROMA, 16 OUT (ANSA) - A Itália recebeu nesta quarta-feira (16) a cerimônia de abertura da Festa do Cinema de Roma, que vai até o dia 27 de outubro.

O responsável pelo pontapé inicial da edição de 2024 do evento foi o filme "Berlinguer - A Grande Ambição", do diretor Andrea Segre, que conta a história de Enrico Berlinguer (1922-1984), que liderou o Partido Comunista Italiano (PCI) entre os anos de 1972 e 1984.

O longa, que é estrelado pelo ator Elio Germano, estreará nos cinemas do país no fim do mês, mas atraiu diversos artistas e expoentes da esquerda italiana, entre eles Roberto Gualtieri, prefeito de Roma, do centro-esquerdista Partido Democrático (PD).

"É normal que se faça um filme sobre Berlinguer, ele é um personagem da nossa história. Ele não tinha as ideias que represento, mas olhando a sinopse do filme, é importante falar sobre o incidente búlgaro", opinou Federico Mollicone, líder da comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e membro do partido de direita Irmãos da Itália (FdI), da premiê Giorgia Meloni.

A cerimônia de abertura também teve a participação de Lino Guanciale, padrinho do festival, que fez um apelo contra os conflitos ao redor do mundo, principalmente no Oriente Médio.

"Os números da ONU são impiedosos, há 120 milhões de pessoas em fuga, principalmente devido a guerras. Os nossos olhos e almas são perfurados pelas imagens do inferno na terra de Gaza, devido às bombas israelenses, e depois aos ataques em Beirute.

Os trabalhadores humanitários, civis, escolas, hospitais e crianças não podem ser alvos militares", afirmou o artista.

O evento, ocorrido no Auditório Parque da Música, em Roma, não teve a participação do ministro da Cultura do país, Alessandro Giuli, que esteve hoje na abertura da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha.

A programação do festival ainda inclui o longa que homenageia o pintor italiano Amedeo Modigliani (1884-1920) e o ator americano Johnny Depp, astro da saga "Piratas do Caribe", será premiado por sua carreira, bem como o cineasta Viggo Mortensen.

Outro destaque da 19ª edição da festa é a adaptação cinematográfica da obra da escritora Elena Ferrante, "A amiga genial - história de duas garotas perdidas", de Laura Bispuri.

(ANSA).

