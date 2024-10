Maduro muda comando das Forças Armadas da Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, substituiu nesta terça-feira (15) a maioria dos líderes militares do país, destituindo os comandantes do Exército, da Marinha e da Força Aérea.

O ditador também alterou os comandantes das duas principais forças de inteligência venezuelanas, a Diretoria Geral de Contraespionagem Militar (DGCIM) e o Serviço Nacional de Inteligência da Bolívia (SEBIN).

Além disso, Maduro confirmou Vladimir Padrino López como ministro da Defesa, assim como o general Domingo Antonio Hernández Larez, como comandante operacional estratégico das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (Ceofanb).

O irmão deste último, Johan Alexander Hernández Larez, foi designado comandante-geral do Exército, enquanto o almirante Ashraf Andel Hadi Suleimán Gutiérrez liderará a Marinha a partir de hoje.

Já o major general Lenín Lorenzo Ramírez Villasmil foi escolhido para chefiar a Força Aérea. Para o comando da DGCIM e da Guarda de Honra Presidencial, Maduro nomeou o major-general Javier Marcano Tábata.

O SEBIN, por sua vez, será liderado pelo major-general Alexis Rodríguez Cabello, muito próximo do ministro do Interior, Diosdado Cabello.

As nomeações de Maduro seguem-se a uma onda de detenções nas últimas semanas no topo das Forças Armadas. Na prisão, entre outros, está o general Vidal José Francisco Coraspe, diretor de recursos territoriais da região de defesa estratégica integral (Redi) do Leste; o brigadeiro-general Saúl Rafael Somoza Gámez, comandante da 25ª Brigada de Infantaria Mecanizada do estado fronteiriço de Táchira; Ramón Antonio Cruells Martínez, comandante da Guarda Nacional Bolivariana nº. 52 do Estado de Anzoátegui; e Jesús José García Rivero, coordenador do Centro de Coordenação Policial (CCPE) de Anzoátegui.