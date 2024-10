São Paulo é '21ª região' da Itália na Settimana della Cucina

SÃO PAULO, 14 OUT (ANSA) - A 13ª edição da Settimana della Cucina Regionale Italiana, que acontece entre 21 e 27 de outubro em São Paulo, traz uma novidade: a inclusão da capital paulista como a "21ª região" no evento.

O restaurante escolhido para representar a cozinha ítalo-paulistana no ano em que se celebra o 150º aniversário da imigração italiana no Brasil é o Basilicata, marca centenária fundada por imigrantes italianos no bairro do Bixiga.

"Realizar a Settimana no momento em que celebramos os 150 anos da imigração italiana no Brasil é, também, uma forma de prestar homenagem aos que vieram para o país e trouxeram com eles um pouco da cultura gastronômica de cada uma de nossas regiões", explica o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara.

Para ele, "o evento permite que as pessoas provem a pluralidade dos sabores italianos, além de fornecer uma chance para a imensa comunidade ítalo-brasileira da cidade se conectar às suas regiões de origem por meio de ingredientes e pratos".

No modelo habitual da atração, 20 restaurantes de São Paulo representam, cada um, uma das 20 regiões da Itália com cardápios especiais servidos em três ou quatro tempos. As receitas são propostas por chefs italianos convidados e preparadas em parceria com os anfitriões.

"Nesse processo, se evidencia a diversidade de cada região italiana, refletida na variedade de ingredientes de alta qualidade e técnicas de produção tradicionais", reforça o comunicado oficial do evento, que ainda lembra "que a Itália é um país com mais de 300 produtos agroalimentares com selos de qualidade D.O.P., I.G.P. e S.T.G.".

A Settimana della Cucina Regionale Italiana é promovida a cada ano pelo Consulado-Geral da Itália em São Paulo, com o apoio da Accademia Italiana della Cucina.

Além do Basilicata, os restaurantes participantes da 13ª edição são: Ristorantino (Abruzzo), Zucco-Jardins (Basilicata), Sensi (Calábria), Lido (Campânia), Vinheria Percussi (Emilia-Romagna), Terraço Itália (Friuli Veneza Giulia), Ca'd'Oro (Lazio), Santo Colomba (Ligúria), Maremonti-Campo Belo (Lombardia), Vinarium (Marcas), Shihoma Deli (Molise), Piselli-Jardins (Piemonte), Supra di Mauro Maia (Puglia), Tre Bicchieri (Sardenha), Enosteria-Oscar Freire (Sicília), Temperani Trattoria (Toscana), Zena (Trentino-Alto Ádige), Casa Santo Antônio (Úmbria), A Presto (Vale de Aosta) e Gero Itaim (Vêneto). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.