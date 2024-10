Ibovespa opera estável apesar de Wall Street positivo

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa operava entre altas e baixas moderadas nesta segunda-feira, sem acompanhar os índices acionários norte-americanos, que passaram a seguir direção única de alta, em dia de mercado de Treasuries fechado nos Estados Unidos devido ao Dia de Colombo.

Por volta das 12h33, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação positiva de 0,07%, a 130.083,03 pontos, tendo chegado a 130.441,06 pontos na máxima e 129.728,80 pontos na mínima. O volume financeiro somava 6,88 bilhões de reais no pregão.

O head de research da Terra Investimentos, Régis Chinchila, destacou entre os pontos de suporte ao indicador os sinais de estímulos econômicos na China ainda no sábado e as declarações do diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, nesta segunda-feira.

Em sua primeira fala pública após ter indicação à presidência do BC em 2025 aprovada pelo Senado, Galípolo destacou que os diretores estão de olho nas projeções de inflação e na atividade econômica para definir os juros básicos.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também deu declarações pela manhã durante evento promovido pelo Itaú BBA, e afirmou que o governo pode rever mais uma vez a projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano. A Fazenda elevou em setembro sua projeção para o PIB do Brasil em 2024 a 3,2%, ante estimativa anterior de 2,5%.

A indefinição também era observada em duas ações de grande peso no índice, com Petrobras diminuindo a queda de mais cedo no pregão, enquanto Vale invertia sinal e passava a cair.

Em Nova York, os índices acionários marcavam alta, após operarem mistos na abertura. O mercado de Treasuries por lá está fechado devido ao Dia de Colombo e investidores seguem na expectativa por uma semana repleta de balanços corporativos e dados econômicos importantes na maior economia do mundo.

Na visão do analista Renato Nobile, da Buena Vista, a indefinição do Ibovespa no dia é resultado de uma menor liquidez vinda do mercado internacional.

"No geral, o volume está realmente baixo, o que deixa o mercado sem nenhum 'trigger' de alta ou baixa, pelo menos até o momento", afirmou Nobile.

DESTAQUES

- VALE ON caía 0,53%, revertendo alta de mais cedo, apesar do avanço dos futuros do minério de ferro, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,97%, a 800,5 iuanes (113,08 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN tinha variação positiva de 0,05%, descolando da forte queda nos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent perdia 2,38%, a 77,16 dólares.

- BANCO DO BRASIL ON valorizava-se 0,15%, BRADESCO PN subia 0,54%, ITAÚ UNIBANCO PN avançava 0,52% e SANTANDER BRASIL UNIT ganhava 0,59%.

- ASSAÍ ON avançava 5,2%, tendo como pano de fundo acolhimento pela Receita Federal de recurso apresentado pela empresa solicitando o cancelamento de decisão que determinava o arrolamento de ativos do varejista no valor de 1,265 bilhão de reais em razão de contingências tributárias em discussão do GPA, que subia 3,98%.

- SEQUOIA LOGÍSTICA ON, que não faz parte do Ibovespa, recuava 7,8%, após anunciar pedido de recuperação extrajudicial para reestruturar dívidas com credores não financeiros da ordem de aproximadamente 295 milhões de reais.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)