Chuvas na Grande SP: ainda há 1,6 milhão de pessoas sem energia elétrica

A cidade de São Paulo está sofrendo com falta de energia elétrica em várias regiões após forte chuva atingir a capital paulista ontem à noite (11). Uma pessoa morreu após queda de árvore no Campo Limpo, na zona sul da capital. Já em Bauru, no interior do estado, três pessoas e um cachorro morreram em razão da queda de um muro.

A Enel informou na manhã deste sábado (12) que restabeleceu a energia para cerca de 500 mil clientes, após a forte chuva que atingiu a Grande São Paulo na noite de ontem. Às 20h, 2,1 milhões de clientes tiveram o serviço afetado. No momento, 1,6 milhão ainda estão sem luz. O número corresponde a pontos de instalação, como em cada casa podem morar diversas pessoas, o número de pessoas afetadas pode ser bem maior.

O que aconteceu

Chuva e vendaval atingiram a Grande SP na noite desta sexta. Conforme a Enel, as regiões oeste e sul da capital foram as mais atingidas, além dos municípios de Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri. A empresa falou que orienta os clientes que estão energia que priorizem os canais digitais para abrirem chamados. São eles: enviar gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia, exemplo: LUZ 012345678; baixar o App Enel na loja de aplicativo iOS ou Android; ou enviar mensagem para o WhatsApp Elena: (21) 99601-9608.

Nas redes, moradores relatam problemas de falta de luz na Bela Vista, Sacomã, Perdizes, Pinheiros, Ipiranga, Butantã, Vila Sônia, Cambuci, Capão Redondo e outros. Segundo a Enel, as regiões oeste e sul da cidade foram as mais atingidas.

Também há relatos em outras cidades. Entre elas: Santo André, São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires, Carapicuíba, Taboão da Serra, Cotia, Osasco e Barueri.

A capital registrou ventos com velocidade de 107,6km/h, a maior desde 1995. Segundo a Defesa Civil, essa velocidade foi verificada na estação meteorológica de Interlagos, na zona sul. As rajadas mais fortes registradas até então tinham sido em novembro do ano passado, também na capital, quando a velocidade chegou a 103,7km/h.

Trechos inteiros danificados. Segundo comunicado, a Enel acionou um plano de emergência e cerca de 800 equipes —1.600 técnicos— estão em campo. Em alguns locais, trechos inteiros da rede foram danificados e será preciso reconstruir quilômetros de rede, trocar postes, transformadores e outros equipamentos. A companhia está disponibilizando cerca de 500 geradores para os casos mais críticos e reforçou os canais de atendimento. Dois helicópteros estão percorrendo as linhas de alta tensão para identificar falhas em locais de difícil acesso.

Mais de 140 árvores caíram. Os Bombeiros atenderam chamados na Vila Andrade, Diadema, Campo Grande, Campo Limpo, Cotia e Jaraguá. Não há informação sobre desabamentos

Chuva provocou queda de árvore em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo Imagem: Carla Jimenez/UOL

Queda de muro deixou duas pessoas em estado grave em Cotia, na Grande São Paulo. Elas foram socorridas pelos bombeiros e levadas ao Pronto-Socorro regional de Cotia. Um terceiro ferido, com escoriações, foi levado a outro pronto-socorro.

Um muro de blocos colapsou e deixou três pessoas e um cachorro mortos no bairro Samambaia, em Bauru, no interior paulista. As vítimas são uma mulher, uma criança, um idoso e o cão que passavam pelo local, conforme a Defesa Civil.

Chuva de forte intensidade, com rajada de vento, atingiu Bauru por volta das 18h desta sexta. O quadro provocou queda de ao menos quatro árvores e o colapso do muro que provocou a morte de três pessoas — os nomes das vítimas não foram divulgados pelas autoridades. Por volta das 20h30 não chovia mais no município.

11.out.2024 - Chuva e apagão no bairro da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo Imagem: Mathilde Missioneiro/Folhapress

Ocorrências em outros municípios

Relatos de chuva e ventania forte também ocorreram no festival de música Tomorrowland, que ocorre em Itu (SP), nesta sexta. Barracas teriam sido reviradas, e pessoas relatam ter ficado assustadas com a situação. O festival está sendo realizado no interior do estado entre sexta (11) e domingo (13). A organização ainda não se manifestou por meio das redes sociais.

Destelhamentos parciais e quedas de árvores foram registradas nesta tarde em Presidente Prudente. As ocorrências aconteceram após chuva intensa, seguida de vendaval e queda de granizo. Equipes da Defesa Civil atuam na região, efetuando a remoção de árvores das vias e fornecendo suporte aos munícipes afetados.

Internautas relatam chuva e falta de energia diversos pontos da cidade

Previsão para amanhã

No domingo (13), o céu deve variar entre nublado e encoberto, com queda da temperatura, em razão de ventos que sopram do mar e ajudarão no ingresso de umidade e formação de muitas nuvens na faixa leste paulista. A mínima será de 16°C e máxima de 23°C.