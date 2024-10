Paraná Pesquisas: Lima e Manente estão empatados na margem de erro em SBC

Os candidatos Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania) estão tecnicamente empatados no segundo turno da disputa pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, no Grande ABC, indica sondagem do Paraná Pesquisas contratada pelo Diário do Grande ABC e divulgada hoje (11).

O que aconteceu

Lima tem 46,1%, enquanto Manente aparece com 41,1%. Os dois estão tecnicamente empatados porque a margem de erro da pesquisa é de 3,8 pontos percentuais para mais ou menos. Os números se referem à pesquisa estimulada, quando os nomes dos candidatos são mostrados ao eleitor.

Veja os números

Marcelo Lima (Podemos): 46,1%

46,1% Alex Manente (Cidadania): 41,1%

41,1% Nenhum/Branco/Nulo: 8,6%

8,6% Não sabe/não respondeu: 4,2%

Metodologia

A Paraná Pesquisas entrevistou presencialmente 710 eleitores entre 7 e 10 de outubro. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais ou menos. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número SP-03979/2024.