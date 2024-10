Rio Tinto fecha compra da Arcadium Lithium por US$ 6,7 bilhões

A Rio Tinto fechou acordo para a aquisição da Arcadium Lithium, por cerca de US$ 6,7 bilhões. Em comunicado, a gigante de mineração anglo-australiana disse nesta quarta-feira (9) que ofereceu US$ 5,85 por ação na produtora americana de lítio, representando ágio de 90% em relação ao preço de fechamento da ação no fim da semana passada.

Com a compra da Arcadium Lithium, a Rio Tinto se tornará um grande produtor de lítio, commodity utilizada em baterias de veículos elétricos. No fim de semana, as empresas já haviam revelado que estavam em negociação.

Às 5h33 (de Brasília), a ação da Arcadium Lithium saltava mais de 30% no pré-mercado de Nova York. Já a da Rio Tinto caía 0,50% na Bolsa de Londres por volta das 5h20. Em Sydney, o papel da Rio Tinto encerrou o pregão de hoje em baixa de 2,27%.