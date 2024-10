'Eleitores indignados': candidato empata, perde por idade e quer 2º turno

A eleição para prefeito de Inhaúma (MG) terminou com empate no número de votos e foi decidida pelo critério de idade, o que gerou surpresa e até mesmo indignação dos eleitores.

O que aconteceu

A cidade de Inhaúma, com cerca de 6 mil habitantes, viveu uma eleição histórica, decidida no desempate. Max de Oliveira, conhecido como Zula (Republicanos), e Carlos Souza, o Carlinhos (Solidariedade), empataram com 2.434 votos cada. O critério de desempate, estabelecido pela lei eleitoral, definiu Zula, o mais velho, com 62 anos, como o vencedor.

Carlinhos, que tem 46 anos e perdeu a eleição por isso, expressou frustração ao ver que a idade foi o fator decisivo. "Perder por um critério que não reflete a vontade popular, mas sim a idade faz a gente repensar algumas questões". Para ele, o critério de desempate, presente no artigo 110 da Lei 4737 de 1965, precisa ser revisado para refletir melhor a voz do eleitorado. Segundo a lei, vence o candidato que tiver idade mais avançada em caso de empate.

Zula, por outro lado, reconheceu que jamais esperava vencer devido à sua idade. "Eu nunca pensei que a minha idade pudesse me favorecer numa situação dessa. E aconteceu, né?". Ele descreveu o momento da apuração como angustiante, com as oscilações de liderança e a incerteza até a confirmação do TRE (Tribunal Regional Eleitoral).

Para Carlinhos, a decisão pela idade deixou seus eleitores insatisfeitos. "Muitos dos meus eleitores manifestaram insatisfação, pois não entenderam como algo como a idade pode ser um fator decisivo numa eleição tão disputada. Os eleitores ficaram indignados". Ele acredita que o critério deve ser reconsiderado.

O candidato vencedor, Zula (esq.); e Carlinhos, que perdeu por causa da idade Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Zula, por sua vez, destacou que a lei precisa ser respeitada, mesmo em casos como esse. "Isso aí é a lei, é o regulamento. A gente tem de aprender a entender e respeitar". Ele lembrou que já havia perdido uma eleição com 48% dos votos e que aceitar os resultados faz parte do processo democrático.

Já para Carlinhos, o mais justo seria um novo pleito para resolver o empate. "Talvez seja a hora de reconsiderar a regra do desempate e avaliar se ela ainda é justa para a realidade que vivemos." Ele acredita que um segundo turno ou nova consulta popular seriam mais adequados do que o desempate pela idade.

Idade e experiência

Zula encara a idade como um sinal experiência —o que, para ele, é um diferencial para a gestão. "Na situação em que o município se encontra hoje, a experiência e o conhecimento vão fazer muita diferença." Ele acredita que, diante dos desafios econômicos e políticos da cidade, sua vivência pode acelerar a resolução de problemas.

A vitória de Zula reacende o debate sobre o papel da idade nas eleições. "Os idosos precisam de muita atenção, eles estão carentes disso. Idade significa experiência, vivência, conhecimento, e isso ajuda muito." Zula destacou que a vivência dos mais velhos deve ser respeitada, principalmente em posições de liderança.

Carlinhos, apesar da derrota, reafirma seu compromisso com a política e a luta por mudanças. Ele diz que pretende seguir na política e que a campanha foi apenas o começo de uma jornada.

Esse resultado, longe de me desmotivar, me fez perceber o quanto minha alma deseja mudança e renovação. Continuarei trabalhando por nossa cidade, seja de forma direta ou indireta, e tenho certeza que juntos, com coragem e perseverança, vamos continuar lutando pelo futuro que sonhamos. Além disso, continuarei defendendo que os critérios de desempate, como estabelecido no artigo 110 da Lei 4737 de 1965, sejam revistos pelos nossos representantes do povo em Brasília. Foguete não tem ré, e eu acredito que essa caminhada só está começando.

Carlinhos

Zula diz que, após a vitória inusitada, agora se prepara para enfrentar os desafios do município. E afirma que uma eleição tão acirrada vai exigir ainda mais dedicação.