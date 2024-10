Boeing interrompe negociações e retira oferta enquanto greve se arrasta

Por Shivani Tanna

(Reuters) - As conversações entre a Boeing e seu principal sindicato de manufatura foram interrompidas e nenhuma reunião entre empresa e trabalhadores é planejada no momento em que a greve que paralisou a produção da companhia entra na quarta semana.

A empresa informou na terça-feira que retirou a oferta de reajuste a cerca de 33 mil trabalhadores nos Estados Unidos, dizendo que o sindicato não considerou seriamente suas propostas após dois dias de negociações.

O impasse não mostra sinais de resolução, disse uma fonte informada sobre as negociações.

"Infelizmente, o sindicato não considerou seriamente nossas propostas", disse Stephanie Pope, chefe da Boeing Commercial Airplanes, em mensagem aos funcionários, chamando as exigências da entidade como "inegociáveis". A executiva afirmou ainda que "outras negociações não fazem sentido neste momento".

No início deste ano, a Boeing substituiu o presidente-executivo Dave Calhoun por Kelly Ortberg, que começou a trabalhar em agosto com a esperança de chegar a um acordo trabalhista para fortalecer a empresa perante clientes e órgãos reguladores. Até o momento, nada disso aconteceu.

A Boeing está agora examinando opções para levantar bilhões de dólares para reforçar seu caixa. A Reuters informou que a empresa quer vender ações e títulos semelhantes a ações, apesar da recomendação de crédito de grau de investimento da empresa estar em risco.

Referindo-se aos dois dias de negociações, Pope disse: "Nossa equipe negociou de boa fé e fez propostas novas e aprimoradas para tentar chegar a um acordo, incluindo aumentos no salário e na aposentadoria."

O sindicato International Association of Machinists and Aerospace Workers (Associação Internacional de Maquinistas e Trabalhadores Aeroespaciais) rebateu essas afirmações, dizendo que a Boeing estava "decidida a manter a oferta não negociada" proposta no mês passado.

"Eles se recusaram a propor qualquer aumento salarial, acúmulo de férias/licença médica, progressão, bônus de ratificação ou a contribuição. Eles também não quiseram restabelecer a pensão de benefício definido", afirmou.

O sindicato, que representa os trabalhadores da fábrica na costa oeste, quer um aumento salarial de 40% ao longo de quatro anos e a restauração de uma pensão de benefício definido que foi retirada do contrato há uma década. Mais de 90% dos trabalhadores votaram contra a proposta feita pela empresa que previa reajuste de 25% ao longo de quatro anos antes de entrarem em greve.

No mês passado, a Boeing fez uma oferta melhorada que descreveu como a "melhor e definitiva", que daria aos trabalhadores reajuste de 30% e restauraria um bônus por desempenho, mas o sindicato disse que uma pesquisa com seus membros concluiu que isso não também não era suficiente.