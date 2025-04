Entendimento é de que o PAT não deveria ser tratado pelo BC, afirma diretor

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central, Renato Gomes, disse nesta quinta-feira que os arranjos vinculados ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) não são sistemicamente importantes e, portanto, não devem ser regulados pelo BC.

"Seja no aspecto sistêmico, seja no aspecto de pagamentos, nós entendemos que são assuntos que não deveriam ser tratados pelo Banco Central", disse Gomes, durante entrevista coletiva para comentar as prioridades regulatórias do BC para o biênio 2025-2026.