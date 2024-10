Criança de 10 anos é detida após acelerar carro roubado em parquinho

Um garoto de 10 anos nos Estados Unidos foi preso após roubar um Hyundai Sonata e dirigi-lo de maneira perigosa próxima a um parquinho lotado de crianças na cidade de Minneapolis, próximo da Escola Comunitária Nellie Stone Johnson. A criança é inclusive reincidente em problemas com a polícia.

O que aconteceu

Um menino que não teve a identidade revelada foi preso após dirigir um carro bem próximo a um parquinho nos Estados Unidos. O carro havia sido roubado por ele, que tem cerca de 30 antecedentes com a polícia desde maio de 2023.

No vídeo do momento, o carro é visto passando bem perto do parquinho com muitas crianças ao redor.

Ele foi acusado no Centro de Detenção Juvenil do Condado de Hennepin de suspeita de agressão de segundo grau, direção imprudente e receptação de propriedade roubada. Um mês antes ele já havia sido acusado de ameaças de violência e tentativa de roubo de carro, quando ameaçou uma motorista com uma faca.

Segundo a publicação Minnesota Star Tribune, o garoto foi preso pelo menos duas vezes por crimes relacionados a roubo de carros e é suspeito em outros 12 casos - um deles ainda quando tinha 9 anos de idade.

A mãe do garoto diz que não sabe o motivo por trás do fato de o menino começar a roubar carros. "Por que ele faz isso, eu não sei. Ele não vem de um lar ruim. Sou uma mãe solo, o pai dele faleceu. Crianças que estão na comunidade que são mais velhas e o colocam nisso. Ele está traumatizado por essas crianças mais velhas. Quero que meu filho receba ajuda, é um garoto de 10 anos."

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.