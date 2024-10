Review Retinol da Creamy: 'realmente senti linhas de expressão diminuirem'

O ácido retinoico voltou a ser tendência para cuidados com a pele. Existe até uma hashtag mais recente para isso: a #retinaissance. O ativo é, de fato, um potente rejuvenescedor, segundo os dermatologistas. O problema é que ele pode irritar muito a pele.

E é aí que entra o retinol, um derivado desse ácido muito mais gentil e que oferece os mesmos benefícios: suaviza rugas profundas, uniformiza a textura e o tom da pele, reduz poros dilatados, controla o brilho e a oleosidade excessiva. Testei um da Creamy por 30 dias e conto a seguir como foi a experiência.

O que mais gostei

A textura é ótima. Eu tenho pele mista, sensível e madura, que pede um equilíbrio entre leveza e densidade. O Retinol usado tem uma textura cremosa que some na pele e, melhor ainda, sem cheiro.

Embalagem que não vaza. As embalagens da Creamy são fofas e práticas. Além de impedir que o conteúdo vaze, elas evitam que o produto se oxide e perca potência. Elas também são leves e coloridas. Conta ponto!

Tem mais do que só retinol. A lista de ingredientes é ótima. Além de conter 0,3% de retinol puro, também traz na fórmula nano-vitamina C e Phloretin, ambos com efeito antioxidante, que ajuda a prevenir e clarear manchas e rugas causadas pelo sol e pela idade, além de peptídeos que estimulam a pele. Quase um multifunção.

Não tive reação nenhuma. Eu sofro bastante com ácido retinóico — a pele fica irritadíssima. Mas isso não aconteceu com o retinol da Creamy. E olha que o tempo anda super seco, o que aumenta a sensibilidade da pele. Senti também um certo controle na oleosidade e no brilho excessivo.

As rugas foram suavizadas e o contorno ficou mais firme. As linhas ao redor da boca ficaram menos perceptíveis e o contorno dos rosto mais firme ao longo dos 30 dias de uso. Conta ponto também! Dá para dizer que a pele teve uma melhora geral: hidratada, sem sensação pegajosa e luminosa.

Bom custo-benefício. Um pump rende para o rosto inteiro. No segundo pump apliquei no pescoço e colo. Senti que o produto espalha superbem.

Pontos de atenção

O produto é indicado para uso noturno. A marca sugere que se use um ou dois pumps no rosto e/ou pescoço (o que eu fiz), começando com uma ou duas vezes por semana, aumentando gradualmente a frequência para noites alternadas e, em seguida, todas as noites, conforme a tolerância da pele. Eu já parti logo para noites seguidas e ficou tudo bem com a minha pele.

Atenção redobrada com protetor solar. Quando a gente usa produtos com retinol, precisa caprichar nessa proteção no dia seguinte, ok? Para evitar que surjam manchas ou vermelhidões.

Não indicado para grávidas ou pessoas que pretendem engravidar no futuro próximo.

O que mudou para mim

A pele ficou macia, suave, com rugas e linhas suavizadas. Apliquei toda noite com uma massagem e realmente senti o contorno do rosto mais firme.

Contudo, não senti muita diferença nos poros, que continuaram mais aparentes do que eu gostaria.

Para quem vale a pena

Ele é indicado para todos os tipos de pele, especialmente para as maduras, segundo a marca.

Se você se incomoda com linhas e flacidez no rosto, pode se beneficiar bastante com o produto.

