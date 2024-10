Reinaldo: Nunes carregará na ideologia, e Boulos, na qualidade da gestão

O colunista Reinaldo Azevedo disse no Olha Aqui! desta segunda (7) que, para o embate do segundo turno das eleições em São Paulo, o candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) vai abusar da ideologia para demonizar seu rival, Guilherme Boulos (PSOL). Este, por sua vez, terá de se apoiar nas críticas à atual gestão para ganhar o eleitorado.

É claro que o Nunes sai com favoritismo grande nessa história, porque o seu eleitorado, o eleitorado que ficou com ele é, sim, o eleitorado majoritariamente conservador. Ele tem votos não conservadores, que são ditados apenas pelo administrativismo, digamos (...). Tem, mas é um voto conservador, é um voto de direita. E os votos do Marçal também. O que tinha de bolsonaristas com o Marçal, juramentados, militando na rede, que achavam que ele era o verdadeiro bolsonarista, o verdadeiro cara de direita, claro que [esses votos] vão para o prefeito. Os que caem nessa conversa do Marçal, esse papo dele exotérico sobre empreendedorismo, que ele mistura com religião, é uma sala da formidável também vão com o Nunes. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

O embate, destaca Reinaldo, é entre progressistas e conservadores.

A campanha vai ser bastante ideologizada no que respeita o lado do Nunes. Já deu pistas, ainda ontem: 'Contra o radicalismo'... Vão tentar pintar o Guilherme Boulos como o demônio das invasões — e um pouco já fizeram isso no 1º turno, vão fazer ainda mais. E creio que o Guilherme Boulos vai ter que fazer propostas sempre e vai apontar problemas, que não são poucos, na gestão do Nunes.

Se você me perguntar, você acha que o Nunes é o favorito? Acho que é o favorito. Se perguntar pro Guilherme Boulos se o Nunes é o favorito, ele vai falar: 'Hoje é'. Vamos ver com a campanha. Mas, você vai ter um embate aqui que será um embate entre progressistas e conservadores e reacionários. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

Segundo Reinaldo, é quase certo que Nunes bata o martelo na agenda e extrema direita bolsonarista.

Seria muito bom pra cidade se o Nunes não referendasse ali a agenda de extrema direita de Bolsonaro, mas acho que ele vai fazê-lo, talvez com um pouco menos de ênfase, vai ficar de olho nas pesquisas. Porque a gente já viu que o grau de reacionarismo dele varia bastante de acordo com os números. Quando a situação dele parecia mais confortável, ele fez um discurso mais moderado e havia a decisão de transitar pelo caminho da centro-direita. Quando a situação apertou com o Pablo Marçal, aí ele foi pra extrema direita, ele fez um discurso de extrema direita. Então, não creio que mude muito o discurso em relação ao Boulos. Reinaldo Azevedo, colunista do UOL

