Candidato do PL desprezado por Bolsonaro vai ao 2º turno em Guarulhos

Desprezado por Jair Bolsonaro (PL), o candidato do PL em Guarulhos, Lucas Sanches, venceu o preferido do ex-presidente na cidade, Jorge Wilson Xerife Consumidor (Republicanos), e vai disputar o segundo turno contra Elói Pietá (Solidariedade).

O que aconteceu

Sanches foi preterido por Bolsonaro apesar do apoio de Valdemar Costa Neto, presidente da sigla. O ex-presidente chegou a participar da convenção de Xerife, em agosto, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, que em discurso elogiou o trabalho do correligionário como líder do governo na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Além da dupla, outros caciques optaram por Xerife. Também estiveram na convenção o deputado federal Marcos Pereira, presidente do Republicanos, o secretário estadual de governo, Gilberto Kassab, que preside o PSD, o atual prefeito de Guarulhos, Guti (PSD), e o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos).

Até o ex-segurança de Tarcísio foi ao encontro. Se Xerife avançasse e depois vencesse a eleição, Danilo Campetti seria beneficiado, já que o hoje assessor do governador é o primeiro na lista de suplentes do Republicanos na Assembleia.

Lucas Sanches (PL) venceu o preferido de Bolsonaro, Jorge Wilson Xerife Consumidor (Republicanos) Imagem: Montagem

Preterido por Bolsonaro, Sanches começou a disputa na terceira colocação nas pesquisas. Quando a campanha começou, porém, Sanches cresceu nas pesquisas e chegou ao segundo turno em primeiro lugar ao receber 213.212 votos, ou 33,2% do total. Em segundo ficou o ex-prefeito Elói Pietá (2001-2008), que este ano trocou o PT pelo Solidariedade. Ele recebeu 191.188 votos (29,8%).

O ex-prefeito de Guarulhos Elói Pietá (Solidariedade) foi para o segundo turno contra Lucas Sanches Imagem: Reprodução/Instagram

Xerife acabou na terceira colocação. Ele foi escolhido por 129.056 eleitores, o equivalente a 20,1% dos votos.

Além de Bolsonaro, Xerife era apoiado por Pablo Marçal. É que sua vice Edna Sarlo, é filiada ao PRTB, do ex-coach, que em São Paulo também não foi para o segundo turno. A sigla indicou Edna para a vaga no dia 17 de setembro, após a Justiça Eleitoral negar o registro de candidatura de Professor Jesus (Podemos), que inicialmente seria o vice de Xerife.



O maior líder da direita no Brasil [Bolsonaro] tem direito de dizer quem ele entende que é de direita e quem ele entende que não é de direita.

Jorge Wilson, em agosto

Sanches foi acusado de violência política

Caíque Marcatti e o jornalista Valdir Pimenta. A polícia investiga se o candidato a prefeito Lucas Sanches (PL) mandou espancar a dupla. Ele nega. Imagem: Divulgação

A polícia de Guarulhos investiga se Sanches mandou espancar duas pessoas com um cabo de enxada. As vítimas são um ex-chefe de gabinete de Sanches —que é vereador da cidade— e um jornalista. Elas teriam virado desafetos de Sanches após uma denúncia de um suposto esquema de "rachadinha" em seu gabinete.

Um aliado do candidato foi filmado ameaçando as vítimas horas antes da agressão. "O pessoal do Lucas Sanches cumpriu com a promessa deles de me agredir", disse na ocasião o ex-assessor em uma rede social. O candidato nega. "Sanches estava em sessão na Câmara, e desconhece que qualquer integrante de sua pré-campanha tenha a ver com a acusação", disse em nota.