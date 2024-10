Claudia Ohana: 'Coitada o cacete! Tenho 61 e posso postar foto de biquíni'

"Quando fiz 60 anos, estava [na novela] 'Vai na Fé' e dando muitas entrevistas. As perguntas que me faziam, além de como é envelhecer, era: 'Você faz sexo?'. Como se fazer sexo na minha idade fosse algo de ET."

Imagem: Mari Pekin/UOL

Pouco mais de um ano depois desse episódio e ainda mais empoderada pela sabedoria que a maturidade vem lhe trazendo, a atriz, cantora e palestrante Claudia Ohana, 61 anos, foi uma das entrevistadas de Flávia Alessandra no VivaBem No Seu Tempo, evento do UOL realizado no dia 28 de setembro, que teve entrevistas com famosos e várias atividades focadas na saúde e bem-estar da geração 45+.

Imagem: Mari Pekin/UOL

Durante o bate-papo, Ohana falou sobre menopausa, libido, planos, sonhos e desejos, que não faltam para a atriz. Ela contou que espera chegar aos 80 anos amarrando os próprios sapatos, dançando, "rebolando e, quem sabe, botando o biquíni".

"Eu quero tudo que é bom, tudo que é feliz, pessoas felizes do meu lado. Quero luz, quero que me iluminem e quero iluminar."

A artista fez questão de ressaltar que, apesar de o medo de envelhecer ser real, temos que nos lembrar de que o processo é uma certeza:

"Acho que todo mundo tem medo. Eu trabalho o meu medo de envelhecer, e trabalho muito bem, porque você vai envelhecer. Não tem outra coisa, não tem outra escolha."

Imagem: Mari Pekin/UOL

Claudia Ohana deixou claro que falar bem da maturidade não deve ser encarado como um culto ao envelhecimento. Ela não faz isso para que o passar dos anos pareça algo incrível, e sim para ser o melhor que pode ser.

"Temos que gritar que estamos felizes aos 61 anos, que temos libido, temos vontade de fazer coisas e que temos sonhos e desejos. O que não envelhece são os sonhos e desejos. É importante gritar, porque, senão falam 'Coitada, envelheceu? Coitada, não é mais aquela pessoa'. Fomos crescendo ouvido isso. Então, coitada é o cacete!"

Não estou maravilhosa? Sim! Tenho libido? Sim! Tenho vontade de fazer sexo? Sim! Pode ser que seja a melhor fase da sua vida. Não sei, a gente nunca sabe, mas vamos tentar fazer com que seja, vamos aproveitar essa fase, porque daqui a 10 anos, você estará mais velha Claudia Ohona, atriz

Imagem: Mari Pekin/UOL

Durante a conversa, Flávia Alessandra questionou por que a atriz classificou como revolucionário postar uma foto de biquíni em suas redes sociais. "Porque eu tenho 61 anos, meu amor, e eu posso postar uma foto de biquíni! Quando eu tinha 20 anos, era uma bobagem, eu nunca postaria uma foto de biquíni. Agora, eu boto o biquíni e rebolo! E feliz porque eu gosto. Quem não gosta, não precisa."

Como muitas mulheres nessa fase da vida, Claudia Ohana também sofreu com os sintomas desagradáveis da menopausa. Mas até nisso ela consegue enxergar um lado bom.

"A menopausa começou com os calores que, realmente, são insuportáveis, não vou mentir. É claro que também diminui a libido, o que para mim foi muito legal porque minha libido era muito alta. Deu uma acalmada para não ficar naquela ansiedade de ter que ter alguém."

Imagem: Mari Pekin/UOL

E isso nem de longe tem a ver com não querer mais o prazer sexual. O conselho da atriz para as mulheres é: "Não fique 'menina virgem', esperando aquela pessoa ideal. Você tem que seduzir. Porque quanto mais você faz, melhor você fica."

