Veja a lista dos vereadores eleitos em Osasco em 2024

Osasco (SP) escolheu hoje (6) os vereadores e vereadoras que representarão a cidade pelos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os eleitores definiram nas urnas os nomes que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal no mandato de 2025 a 2028.

Os detalhes completos sobre as eleições para prefeito e vereador em todas as cidades do País podem ser acessados no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração não apenas os votos diretamente recebidos pelos candidatos, mas também o conjunto de votos nos partidos e federações.

Osasco (SP): veja os vereadores eleitos

Elânia Silva (PSD) - 6.391 votos - 1,68%

Ralfi Silva (REPUBLICANOS) - 6.347 votos - 1,67%

Paulo Junior (PRD) - 5.899 votos - 1,55%

Batista Comunidade (AVANTE) - 5.819 votos - 1,53%

Carmonio Bastos (PODE) - 5.631 votos - 1,48%

Lucia da Saude (PODE) - 5.378 votos - 1,41%

Stephane Rossi (PL) - 5.291 votos - 1,39%

Guilherme Prado (PRD) - 4.944 votos - 1,30%

Laércio Mendonça (PDT) - 4.837 votos - 1,27%

Alexandre Capriotti (PL) - 4.633 votos - 1,22%

Fabio Chirinhan (PRD) - 4.477 votos - 1,18%

Delbio Teruel (UNIÃO) - 4.447 votos - 1,17%

Rodrigo Gansinho (PL) - 4.383 votos - 1,15%

Heber do Juntoz (PT) - 4.214 votos - 1,11%

Sergio Fontellas (REPUBLICANOS) - 4.208 votos - 1,11%

Josias da Juco (PSD) - 3.969 votos - 1,04%

Emerson Osasco (PC do B) - 3.952 votos - 1,04%

Elsa Oliveira (PODE) - 3.876 votos - 1,02%

Gabriel Saúde (AGIR) - 3.871 votos - 1,02%

Cantor Goleiro (UNIÃO) - 3.772 votos - 0,99%

Pedrinho Cantagessi (UNIÃO) - 3.702 votos - 0,97%

No UOL, é possível acompanhar, com dados oficiais do TSE, a evolução dos votos em cada um dos candidatos na disputa até a definição dos eleitos.

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.