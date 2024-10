Primeiro turno: eleitores relatam dificuldade para justificar voto online

Em menos de uma hora após a abertura das eleições municipais, que começou às 8h em todo o Brasil (pelo horário de Brasília), eleitores que optaram por justificar o voto de forma online já enfrentam dificuldade, com grande fila virtual.

O que aconteceu

Pessoas relatam dificuldade em rede social. Usuários do Bluesky reclamam que não conseguem usar o aplicativo e-Título para justificar o voto. Uma leitora do UOL também relatou "erro para justificar".

"Aguarde e tente novamente", diz a mensagem no app. Ao tentar usar a ferramenta, os eleitores se deparam com um aviso que diz que "os canais de atendimento estão esgotados. Aguarde e tente novamente em instantes".

Uma contagem regressiva aparece em seguida. O aplicativo indica que uma nova tentativa pode ser feita em alguns minutos, mas ao fim da contagem, ela recomeça. Outras pessoas recebem um código de erro.

O TSE informou que não há instabilidade, mas um congestionamento no aplicativo. O Tribunal afirma que o grande número de acessos leva a uma fila virtual.

Mais um ano sendo impossível justificar o voto pelo app do e-titulo no dia da votação pq o TSE não sabe lidar com a infra



[image or embed] -- CRIMENOIZE (@crimenoize.bsky.social) October 6, 2024 at 8:37 AM

Hora de fazer igual aos incas e ir presencialmente justificar meu voto porque essa porcaria de app do governo nunca funciona



[image or embed] -- Deisi Remus (@deisiremus.bsky.social) October 6, 2024 at 8:36 AM

O que é o e-Título?

O e-Título é o título de eleitor digital, que substitui o documento físico e permite diversas funcionalidades, como consultar a situação eleitoral, verificar o local de votação e, claro, justificar o voto. O aplicativo também tem o recurso de geolocalização, que facilita a justificativa no dia das eleições.

Como justificar o voto pelo e-Título

Instale o aplicativo: O e-Título pode ser baixado gratuitamente na Google Play ou na Apple Store. Ele poderia ser baixado até ontem (04). Acesse a opção de justificativa: Na página inicial do app, selecione o item "mais opções" e clique em "Justificativa de ausência". Escolha o turno: Informe se a justificativa é para o 1º ou 2º turno da eleição. Descreva a justificativa: Escreva o motivo da sua ausência no campo específico. Anexe documentos: O aplicativo solicitará que você anexe um documento, como atestado médico ou passagem, para comprovar o motivo da ausência. Envie a justificativa: Clique em "concluir" para enviar o pedido e acompanhe o processo no próprio aplicativo.

Outras formas de justificar voto

No dia da eleição, também é possível justificar o voto preenchendo o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE), disponível gratuitamente nos sites do TSE e dos TREs (tribunais regionais eleitorais) de cada estado.

O documento deve ser apresentado nas mesas receptoras de votos ou de justificativas instaladas para essa finalidade nos locais divulgados pelos TREs e pelos Cartórios Eleitorais (consulte aqui).