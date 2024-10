Candidato do Republicanos é eleito na cidade onde Lula nasceu

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nasceu em 27 de outubro de 1945 no distrito de Caetés, localizado no município de Garanhuns, no interior de Pernambuco. Dezoito anos depois do nascimento de Lula, em 1963, o distrito de Caetés veio a se emancipar da cidade de Garanhuns.

Em Caetés, Tirri, do Republicanos, foi reeleito com 9.777 votos válidos, 68,1% do total. O segundo colocado foi Guilherme Fernando, do PDT, com 4.579 votos, 31,9% do total. Os dois eram os únicos candidatos na cidade.

Já em Garanhuns, o eleito foi Sivaldo Albino, do PSB. Ele registrou 49.838 votos, 71,37% do total. Izaías Régis, do PSDB, obteve 15.944 votos, 22,83 do total, enquanto Gersinho Filho, do PL, obteve 4.046 votos, 5,79% do total.

Q