Prefeitura de Petrópolis: Hammes (PP) e Yuri (PSOL) vão ao 2º turno

Com 100% das urnas apuradas, o vereador Hingo Hammes (PP) vai disputar o segundo turno das eleições pela Prefeitura de Petrópolis (RJ) com o deputado estadual Yuri Moura (PSOL).

O que aconteceu

Cinco candidatos disputaram o cargo. Além de Hammes e Yuri, concorrem Rubens Bomtempo (PSB), atual prefeito da cidade; Doutor Santoro (Novo); e Eduardo Blog (Republicanos).

Hingo Hammes, 46, é vereador da cidade. Quarto vereador mais votado em 2020, já havia ocupado uma cadeira na Casa como suplente em 2019, quando assumiu a Mesa Diretora da Câmara. No mesmo ano, foi eleito presidente do Legislativo Municipal. Atualmente, tem apoio do governador Cláudio Castro (PL), com quem dividiu palanque na cidade. Já foi prefeito interino de Petrópolis em janeiro de 2021, após o então chefe do Executivo municipal, Rubens Bomtempo, ter ficado sub judice.

Yuri Moura, 34, tem apoio do ex-prefeito Leandro Sampaio (Podemos). Ele esteve à frente da Prefeitura de Petrópolis entre 1997 e 2001.

Abstenção de voto é um desafio. Em 2020, o número de votos em branco (9.058), nulos (27.839) e de abstenções (85.621) no segundo turno das eleições municipais foi de 122.518, superando o total de votos válidos nos dois candidatos em disputa, que foi de 117.634 votos.

Quem é Hingo Hammes

É formado em educação física. Nascido em Petrópolis, Hammes tem especialização em gestão esportiva, foi presidente da Liga Petropolitana de Desportos de 2014 e 2016 e secretário municipal de Esportes por dois anos, de 2017 a 2019.

Assumiu a Prefeitura de Petrópolis por 11 meses. Enquanto vereador, assumiu pela segunda vez a presidência da Câmara e foi conduzido imediatamente ao cargo de prefeito interino de Petrópolis após a vitória de Bomtempo ter ficado sub judice, devido a um processo de improbidade administrativa.

Quem é Yuri Moura

Foi professor de história. Nascido em Petrópolis, é pai de dois filhos. Filiou-se ao PT aos 16 anos e trabalhou como professor de história. Até ser eleito, em 2020, foi candidato a vereador (2012); prefeito (2016) e deputado estadual (2018), sem sucesso. Em 2019, trabalhou ao lado do então deputado federal Marcelo Freixo (hoje, no PT).

Yuri Moura é deputado estadual no Rio de Janeiro. Eleito em 2022, o parlamentar lidera a bancada do partido na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), é membro das comissões de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários. Antes, em 2021, assumiu uma cadeira na Câmara dos Vereadores de Petrópolis como o parlamentar mais votado da cidade. Ali, integrou a Mesa Diretora e presidiu a Comissão de Educação, Assistência Social e Direitos Humanos.

Petrópolis, a cidade imperial

Município com quase 279 mil habitantes, Petrópolis, localizada na região Serrana do Rio de Janeiro, integra a lista de destinos turísticos mais procurados do estado. A chamada cidade imperial sofreu com desastres naturais que castigaram a população nas últimas décadas. Em 2021, 241 pessoas morreram em decorrência das enchentes e deslizamentos provocados pelas fortes chuvas. Em 2011, foram registrados mais de 900 óbitos.