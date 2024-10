Margarida Salomão (PT) é reeleita prefeita de Juiz de Fora (MG) no 1º turno

Com 100% das urnas apuradas, Margarida Salomão (PT) foi reeleita prefeita de Juiz de Fora (MG) no primeiro turno, confirmando o que apontavam as pesquisas eleitorais.

O que aconteceu

Margarida Salomão obteve 53,96% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Charlles Evangelista (PL), com 27,53% dos votos válidos.

Margarida foi eleita a primeira prefeita de Juiz de Fora em 2020. Antes, havia sido deputada federal por dois mandatos.

Quem mais estava na disputa? Os rivais de Salomão foram a Delegada Ione (Avante), Júlio Delgado (MDB), Isauro Calais (Republicanos) e Victoria Mello (PSTU).

Quem é Margarida Salomão

Professora antes da política. Nascida em 1950, Margarida Salomão foi professora universitária e escritora filiada ao PT. Sua trajetória acadêmica inclui graduação em Letras pela UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), mestrado e doutorado em Linguística, além de um pós-doutorado na Universidade da Califórnia, nos EUA.

1ª reitora na federal de Juiz de Fora. Margarida ingressou na UFJF em 1968 e se tornou reitora da instituição entre 1998 e 2006, sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo. Ela também foi secretária municipal de Administração e de Governo na Prefeitura de Juiz de Fora entre 1983 e 1988, além de ter atuado como dirigente da CUT (Central Única dos Trabalhadores) na cidade.

Vitórias nas urnas. Margarida se filiou ao PT em 2002 e, em 2008, foi candidata à Prefeitura de Juiz de Fora, mas não venceu. Em 2010, tornou-se deputada federal suplente e, em 2014, foi eleita para a Câmara dos Deputados. Em 2020, conquistou a prefeitura, obtendo 54,98% dos votos no segundo turno.

Atuação na Câmara e na prefeitura. No seu mandato como deputada federal, Margarida foi vice-líder do PT e participou de comissões na educação, como a especial sobre a reformulação do ensino médio. Como prefeita, obteve índices de redução na criminalidade. Foi ainda alvo de ameaças de morte por conta de medidas de combate à covid-19 em 2021.