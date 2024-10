Campanha em São Paulo foi marcada pela selvageria, diz Alckmin

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, lamentou neste sábado (5) a "selvageria" nas eleições municipais de São Paulo. Ao lado da candidata do PSB para a prefeitura paulistana, Amaral, ele afirmou que sua companheira de partido conseguiu não ser contagiada pelo baixo nível da disputa na cidade.

O que aconteceu

Para Alckmin, Tabata lutou sozinha para elevar o nível da eleição municipal paulistana. "Tabata mostrou maturidade, discutiu os problemas da cidade, foi corajosa em colocar o dedo na ferida, mostrar os problemas, então foi muito bem nos debates, vamos agora para a reta final."

O vice atribui a violência da campanha ao estilo de fazer política do ex-presidente Jair Bolsonaro. "O termo é esse mesmo: selvageria. Isso já vem de algum tempo, eu acho que é um pouco também da escola Bolsonaro", afirmou.



Alckmin lembrou também que Tabata foi firme ao denunciar os crimes do candidato Pablo Marçal. "Agora eu acho que a Tábata fez a diferença", disse Alckmin. Mais cedo, Tabata relembrou que foi a primeira a assumir posição contrária a Marçal. Foi ela também quem falou sobre o envolvimento do ex-coach com o PCC.



Ele também comentou a disputa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo. Segundo Alckmin, não houve atrito pelo fato de os dois apoiarem candidatos distintos. "Nós somos de partidos diferentes, então cada partido estabelece o seu candidato, mas em muitas cidades estamos juntos com o PT, apoiando o do PT", comentou.