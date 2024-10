Veja a lista dos candidatos a vereador por São Paulo (SP) em 2024

Do UOL, Em São Paulo

A cidade de São Paulo elege, a cada quatro anos, 55 vereadores. Para as Eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu 1016 registros de candidatos ao cargo. As informações estão no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais.

Através deste site oficial, é possível consultar as informações fornecidas pelos candidatos, pesquisar os registros das candidaturas e conferir dados relevantes, como o número da urna e o partido de cada político.

Se você está em busca de um candidato específico ou deseja saber mais sobre quem está concorrendo nas eleições de 2024 em São Paulo, o UOL preparou uma lista com todas as candidaturas a vereador, incluindo nomes, números de urna, partidos e a situação de cada um.

Veja abaixo quem são os candidatos a vereador de São Paulo em 2024:

100 Mizéria - 77100 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Abdul Jarour - 40999 - PSB - Deferido

Abou Anni - 20007 - PODE - Deferido

Adam Maamari - 22007 - PL - Deferido

Adauto do Transporte - 70555 - AVANTE - Deferido

Aderito Dutra - 50800 - PSOL - Deferido

Adilon Santos - 20220 - PODE - Deferido

Adilson Amadeu - 44200 - UNIÃO - Deferido

Adonias Vieira - 27216 - DC - Deferido

Adriana Dainezi - 28190 - PRTB - Deferido

Adriano Diogo - 13222 - PT - Deferido

Adriano Motoboy - 22040 - PL - Deferido

Adrilles Jorge - 44011 - UNIÃO - Deferido

Advogado Ewerton - 20444 - PODE - Deferido

Advogado Pastor Robertobarbosa - 20130 - PODE - Deferido

Agostinho Gomes - 50029 - PSOL - Deferido

Agripino Jr Bancada dos Lgbt - 50678 - PSOL - Deferido

Ailton Batista - 70870 - AVANTE - Deferido

Ailton Noventa - 28090 - PRTB - Deferido

Aldo Lima - 30800 - NOVO - Deferido

Ale da Saúde - 77010 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ale do Posto - 70888 - AVANTE - Deferido

Ale Marques - 20060 - PODE - Deferido

Ale Miralla - 45109 - PSDB - Deferido

Alemão do Conselho - 44451 - UNIÃO - Deferido

Alemão Du Gás Tchêtchetcheeee - 30299 - NOVO - Deferido

Alessandra - 28125 - PRTB - Deferido

Alessandro Fattioli - 55588 - PSD - Deferido

Alessandro Guedes - 13699 - PT - Deferido

Alessandro Sani - 30369 - NOVO - Deferido

Alex Fernandes - 50053 - PSOL - Deferido

Alexandre Correa - 70000 - AVANTE - Deferido

Alexandre Gentil - 77123 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Alexandre Mendes - 30051 - NOVO - Deferido

Alexandre Pires - 15150 - MDB - Deferido

Alfredo Lima - 30444 - NOVO - Deferido

Aline Rio - 33133 - MOBILIZA - Deferido

Aline Torres - 15900 - MDB - Deferido

Aloisio Silva - 70002 - AVANTE - Deferido

Altavista - 27044 - DC - Deferido

Alzira Força - 11522 - PP - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Amanda Paschoal - 50700 - PSOL - Deferido

Amanda Santos - 25555 - PRD - Deferido

Amanda Vettorazzo - 44333 - UNIÃO - Deferido

Amanda Zanotti - 13789 - PT - Deferido

Amitabh Ranjan - 10532 - REPUBLICANOS - Deferido

Ana Carolina Oliveira - 20000 - PODE - Deferido

Anadethy Caravanista - 15017 - MDB - Deferido

Anderson Alfa - 33017 - MOBILIZA - Deferido

Anderson Anjos - 10010 - REPUBLICANOS - Deferido

Anderson Bisteca - 35447 - PMB - Indeferido

Anderson Cruz - 12340 - PDT - Deferido

Anderson Dalonso - 33179 - MOBILIZA - Deferido

Andre Costa - 25525 - PRD - Deferido

André Gaetta - 12312 - PDT - Deferido

Andre Juruna - 18456 - REDE - Deferido

André Mineiro - Saúde - 33192 - MOBILIZA - Deferido

Andre Polonca - 11211 - PP - Deferido

André Santos - 10456 - REPUBLICANOS - Deferido

André Soares - 44222 - UNIÃO - Deferido

André Souza - 10123 - REPUBLICANOS - Deferido

André Vilão - 25123 - PRD - Deferido

André Ye - 40555 - PSB - Deferido

Andréa de Paula - 70900 - AVANTE - Deferido

Andreia da Farmácia - 77772 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Andreia Frederico - 33888 - MOBILIZA - Deferido

Andrezinho do Vergueiro - 77002 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ângela Barbosa - 77333 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Angela Maria - 36238 - AGIR - Indeferido

Annie Bower - 45745 - PSDB - Deferido

Antônio Alves - 40112 - PSB - Deferido

Antonio Carlos Pegadinha - 27133 - DC - Deferido

Antonio Ocilio - 50112 - PSOL - Renúncia

Antonio Paitrocinadorevoltado - 22500 - PL - Deferido

Antonio Rago - 55577 - PSD - Deferido

Ap Willy - 10444 - REPUBLICANOS - Deferido

Apóstolo Messias - 12800 - PDT - Deferido

Ari Friedenbach - 50321 - PSOL - Deferido

Arion - 11110 - PP - Deferido

Aris A Fiscal - 40666 - PSB - Deferido

Armandinho Ferreiro - 15500 - MDB - Deferido

Armando Barbosa - 45513 - PSDB - Deferido

Arselino Tatto - 13696 - PT - Deferido

Ataide da Bancada Resista - 12350 - PDT - Deferido

Augusto Rabelo - 45008 - PSDB - Deferido

Aurélio Nomura - 55551 - PSD - Deferido

Azzoni - 10333 - REPUBLICANOS - Deferido

Bahia Nascimento - 40121 - PSB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Barsotti - 28444 - PRTB - Deferido

Batista do Pp - 11800 - PP - Deferido

Bedian Beville - 27333 - DC - Deferido

Bêner - 77639 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Beth da Comunidade - 20345 - PODE - Deferido

Beto da Leste - 70654 - AVANTE - Deferido

Beto do Social - 20777 - PODE - Deferido

Beto Magrão - 45645 - PSDB - Deferido

Bianca Pimenta - 28280 - PRTB - Deferido

Bianca Soares - 12202 - PDT - Deferido

Bicudo - 70456 - AVANTE - Deferido

Billy Jackson - 28778 - PRTB - Deferido

Bioto Npn - 20222 - PODE - Deferido

Bira - 27057 - DC - Deferido

Bispa Justa - 27190 - DC - Deferido

Bispa Zildene Carvalho - 13013 - PT - Deferido

Boaventura - 15700 - MDB - Deferido

Bokinha - 77014 - SOLIDARIEDADE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Bombeiro Caputo - 27193 - DC - Deferido

Bombeiro Moreira - 77193 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Borgato - 22995 - PL - Deferido

Bp. Sonia Ribeiro - 25380 - PRD - Deferido

Brígida Caires - 77250 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Bruninho do Povo - 25126 - PRD - Deferido

Bruno Sato - 10200 - REPUBLICANOS - Deferido

Bruno Tatuapé Conceito - 44001 - UNIÃO - Deferido

Cabo David - 30190 - NOVO - Deferido

Cabo Máximo - 70111 - AVANTE - Deferido

Cabo Ronaldo Galdino - 33190 - MOBILIZA - Deferido

Cabo Viviane Palmero - 28223 - PRTB - Deferido

Caio Cabeleira - 20401 - PODE - Deferido

Caio Clementi - 20900 - PODE - Deferido

Caio Luz - 15200 - MDB - Deferido

Caio Spina - 33000 - MOBILIZA - Deferido

Camarada Janderson - 21000 - PCB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Camila Moreira - 22111 - PL - Deferido

Camilo Cristofaro - 20400 - PODE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Camurça - 45025 - PSDB - Deferido

Cândido Duarte - 13991 - PT - Deferido

Capitã Lucena - 22580 - PL - Deferido

Capitão Alisson - 44190 - UNIÃO - Deferido

Capitão América de Paula - 20140 - PODE - Deferido

Carla Bilynskyj - 22247 - PL - Deferido

Carla Fiori - 70770 - AVANTE - Deferido

Carlinhos Silva - 11311 - PP - Deferido

Carlos Andre - 45888 - PSDB - Deferido

Carlos Aquino - 13123 - PT - Deferido

Carlos Augusto - 29555 - PCO - Deferido

Carlos Bezerra Jr - 55777 - PSD - Deferido

Carlos Cunha - 23777 - CIDADANIA - Deferido

Carlos Fernandes - 77000 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Carmem Portela - 20991 - PODE - Deferido

Carmen Gèraldi - 22004 - PL - Deferido

Carmen Silva - 40300 - PSB - Deferido

Carol do Penteado - 15125 - MDB - Deferido

Carol Iara - 50000 - PSOL - Deferido

Carol Rosa - 30600 - NOVO - Deferido

Carol Vigliar - 80123 - UP - Deferido

Cebola do Coletivo Egrégora - 70133 - AVANTE - Deferido

Cecilia Bezerra - 40013 - PSB - Deferido

Célinha Assumpção - 13555 - PT - Deferido

Celso Giannazi - 50789 - PSOL - Deferido

Celso Silvino Colet. Renovação - 11140 - PP - Deferido

Cesar Azevedo - 44100 - UNIÃO - Deferido

Cesar Longares - 27277 - DC - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Cesinha - 70989 - AVANTE - Deferido

Chirley Pankará - 50888 - PSOL - Deferido

Chris Boni - 11771 - PP - Deferido

Christian Fabalet - 12222 - PDT - Deferido

Christian Lombardi - 77500 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Christy Muniz - 21121 - PCB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Cicera Maria - 13018 - PT - Deferido

Cicero Silva - 28101 - PRTB - Deferido

Cida Raiz - 55557 - PSD - Deferido

Cidinha Caraça - 22014 - PL - Deferido

Cido da Comunidade - 12500 - PDT - Deferido

Cintia Rachas - 11100 - PP - Deferido

Claudete Alves Coletivo Vozes - 13777 - PT - Deferido

Claudia Baronesa Coletivo 011 - 10011 - REPUBLICANOS - Deferido

Claudia Visoni - 43000 - PV - Deferido

Claudinho de Oliveira - 12930 - PDT - Deferido

Cláudio Fonseca - 65123 - PC do B - Deferido

Claudio França - 28291 - PRTB - Deferido

Claudio Freitas - 77999 - SOLIDARIEDADE - Renúncia

Cláudio Vieira - 70570 - AVANTE - Deferido

Cleber Jacob - 77011 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Clovis Reis - 27010 - DC - Deferido

Coletivo Pastora Lilian Alves - 10224 - REPUBLICANOS - Deferido

Comandante Elza - 15153 - MDB - Deferido

Comandante Farinazzo - 12555 - PDT - Deferido

Coringa - 12345 - PDT - Deferido

Coronel Castro - 77088 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Coronel Djalma - 28111 - PRTB - Deferido

Coronel José Roberto - 45190 - PSDB - Deferido

Coronel Salles - 55555 - PSD - Deferido

Costa e Silva - 28000 - PRTB - Deferido

Cris Monteiro - 30000 - NOVO - Deferido

Cris Simões Avcista - 40005 - PSB - Deferido

Cris Soares - 28070 - PRTB - Deferido

Cristiane Aquino - 25888 - PRD - Deferido

Cristiane Mendes - 43222 - PV - Deferido

Cristiane Naomi - 10987 - REPUBLICANOS - Deferido

Cynthia Michels - 55888 - PSD - Deferido

Daisy Muniz - 29222 - PCO - Deferido

Dal Silva - 50555 - PSOL - Deferido

Dalcides Neto - 15999 - MDB - Deferido

Dalton Alves - 30525 - NOVO - Deferido

Damacena - 12244 - PDT - Deferido

Dani Akamine - 15014 - MDB - Deferido

Daniel Cordeiro Resolve - 45329 - PSDB - Deferido

Daniel da Orpas - 15016 - MDB - Deferido

Daniel José - 20300 - PODE - Deferido

Daniel Melo - 30222 - NOVO - Deferido

Daniel Vieira - 25999 - PRD - Deferido

Daniela Braga - 45107 - PSDB - Deferido

Danilo Bifone - 12700 - PDT - Deferido

Danilo da Cunha - 30007 - NOVO - Deferido

Danilo do Posto de Saúde - 20123 - PODE - Deferido

Danilo Israel - 45177 - PSDB - Deferido

Danilo Pássaro - 50910 - PSOL - Deferido

Dany Oliveira - 80800 - UP - Deferido

Daoud Zaparoli - 29777 - PCO - Deferido

Darcio Ricca - 12003 - PDT - Deferido

Davi Benedito - 25770 - PRD - Deferido

Débora Lima - 50110 - PSOL - Deferido

Deiazulu - 13500 - PT - Deferido

Delegado Roberto Monteiro - 44123 - UNIÃO - Deferido

Demolidor - 25121 - PRD - Deferido

Denise Alves - 25177 - PRD - Deferido

Denise do Rancho - 10888 - REPUBLICANOS - Deferido

Denise Ribeiro - 18069 - REDE - Deferido

Destro - 11133 - PP - Deferido

Deusdete Assunção - 70013 - AVANTE - Deferido

Deycon Silva - 20600 - PODE - Deferido

Dheison - 13110 - PT - Deferido

Diana Ruth - 27029 - DC - Indeferido

Diego Castro - 22020 - PL - Deferido

Diego Del Rio - 10111 - REPUBLICANOS - Deferido

Diego Laudano - 25000 - PRD - Deferido

Diel - 33321 - MOBILIZA - Indeferido

Dimas Willis - 23123 - CIDADANIA - Deferido

Dirceu Caramaschi - 44077 - UNIÃO - Deferido

Diretor Elias Junior - 25190 - PRD - Deferido

Dj Vadão da Toco - 20977 - PODE - Deferido

Djalma Correa - 12636 - PDT - Deferido

Dom Sabino - 12789 - PDT - Deferido

Domenico Carone - 12888 - PDT - Deferido

Dora - 28321 - PRTB - Deferido

Dorinha Alves - 12007 - PDT - Deferido

Dorinha Chaves - 11611 - PP - Deferido

Douglas Garcia - 44022 - UNIÃO - Deferido

Douglas Melo - 77728 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dr Adriano - 13130 - PT - Deferido

Dr Audalio Paulo da Advocacia - 70800 - AVANTE - Deferido

Dr Carlos Roberto - 40900 - PSB - Deferido

Dr Claudio Santos - 55030 - PSD - Deferido

Dr Edson da Paiol - 40000 - PSB - Deferido

Dr Edu - 22123 - PL - Deferido

Dr Emerson Ramayana - 50088 - PSOL - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Dr Emerson Rosa - 30121 - NOVO - Deferido

Dr Jadson Moraes - 40011 - PSB - Deferido

Dr Lucílio Ferreira - 50550 - PSOL - Deferido

Dr Quinteiro - 55765 - PSD - Deferido

Dr Samir Dib - 30197 - NOVO - Deferido

Dr Tito Muda Sp - 40444 - PSB - Deferido

Dr Wendel Santiago - 10103 - REPUBLICANOS - Deferido

Dr. Alcy - 25300 - PRD - Deferido

Dr. Basilio - 12111 - PDT - Deferido

Dr. Calvo - 12333 - PDT - Deferido

Dr. David Zylbergeld Neto - 22218 - PL - Deferido

Dr. Eden - 25235 - PRD - Deferido

Dr. Igor Petrelis - 28882 - PRTB - Deferido

Dr. Luizinho - 33033 - MOBILIZA - Indeferido

Dr. Milton Ferreira - 20500 - PODE - Deferido

Dr. Murillo Lima - 11111 - PP - Deferido

Dr. Paulo Souza - 33126 - MOBILIZA - Deferido

Dr. Valdemir Santos - 36595 - AGIR - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Dr. Walmir Rigueira - 20555 - PODE - Deferido

Dra Cristina Santiago - 25741 - PRD - Deferido

Dra Josi Mendonça - 11624 - PP - Deferido

Dra Nise Yamaguchi - 44800 - UNIÃO - Deferido

Dra Noemia Fonseca - 27222 - DC - Deferido

Dra Patricia Silvestri - 15523 - MDB - Deferido

Dra Quelin Sobieski - 70370 - AVANTE - Deferido

Dra Sandra Tadeu - 22555 - PL - Deferido

Dra Veruska - 25777 - PRD - Deferido

Dra. Fernanda Felix - 11900 - PP - Deferido

Dra. Flor - 77154 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Dra. Maristela - 27827 - DC - Deferido

Dra. Rosangela Magliarelli - 33066 - MOBILIZA - Deferido

Dudu Camargo - 10400 - REPUBLICANOS - Deferido

Dudu Catador - 12313 - PDT - Deferido

Edilene Lura - 44466 - UNIÃO - Deferido

Edinaldo Bora - 45195 - PSDB - Deferido

Edinaldo do Carmo - 33345 - MOBILIZA - Deferido

Edinho Santana - 50600 - PSOL - Deferido

Edir Sales - 55123 - PSD - Deferido

Edite Cunha - 45845 - PSDB - Deferido

Edna Yamada - 18777 - REDE - Deferido

Ednelson Pacheco - 12999 - PDT - Deferido

Edson Marques - 15815 - MDB - Deferido

Edson Pássaro - 50033 - PSOL - Deferido

Edson Salomão - 10050 - REPUBLICANOS - Deferido

Edson Silva - 50021 - PSOL - Deferido

Edu Peres - 30301 - NOVO - Deferido

Eduardo Dourado - 25201 - PRD - Deferido

Eduardo Leite - 45000 - PSDB - Deferido

Eduardo Santos - 70577 - AVANTE - Deferido

Eduardo Silva - 28372 - PRTB - Deferido

Eduardo Vidal - 40100 - PSB - Deferido

Edy Sirino - 33959 - MOBILIZA - Deferido

Elaine do Povo - 10022 - REPUBLICANOS - Deferido

Elaine do Quilombo Periférico - 50020 - PSOL - Deferido

Elder Thomasi - 27123 - DC - Deferido

Eli Assistente Social - 13336 - PT - Deferido

Eli Corrêa - 44777 - UNIÃO - Deferido

Eli Gari - 33777 - MOBILIZA - Deferido

Eli Rangel - 22121 - PL - Deferido

Eliana Fazanni - 55133 - PSD - Deferido

Eliel Alves - 20167 - PODE - Deferido

Eliene Ribeiro - 11015 - PP - Deferido

Elis Regina - 25252 - PRD - Deferido

Elisa Nascimento - 13113 - PT - Deferido

Eliseu Gabriel - 40123 - PSB - Deferido

Ely Teruel - 15151 - MDB - Deferido

Embaixador Paulo Kobayashi - 55001 - PSD - Deferido

Eneas Sales - 35553 - PMB - Deferido

Enfermeira Edith Ferreira - 77550 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Enfermeira Joana Paz - 12090 - PDT - Deferido

Enfermeira Maria Lúcia - 20963 - PODE - Deferido

Enfermeira Vivian - 77222 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Engenheiro Cido - 28148 - PRTB - Deferido

Engenheiro Jefferson - 30333 - NOVO - Deferido

Eric Costa - 25680 - PRD - Deferido

Erick Ovelha - 50660 - PSOL - Deferido

Erik - 13000 - PT - Deferido

Ernesto Teixeira - 15910 - MDB - Deferido

Espiga - 28777 - PRTB - Deferido

Evando Reis - 12123 - PDT - Deferido

Evandro Guedes - 15069 - MDB - Deferido

Fabinho Rocha - 70444 - AVANTE - Deferido

Fabio do Reage Sp - 22911 - PL - Deferido

Fábio Moreira - 70321 - AVANTE - Deferido

Fabio Riva - 15780 - MDB - Deferido

Fabio Santos - 27227 - DC - Indeferido

Fabiola Santello - 77015 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fabíola Tatcher - 70132 - AVANTE - Deferido

Fabíola Taxista - 70156 - AVANTE - Deferido

Fabricia Metne - 10741 - REPUBLICANOS - Deferido

Fabrini da Proteção Animal - 25250 - PRD - Deferido

Faccas - 12102 - PDT - Deferido

Falcão da Piscina - 15569 - MDB - Deferido

Faria de Sá - 10152 - REPUBLICANOS - Deferido

Fatima Alves - 22147 - PL - Deferido

Felipe Ceguinho - 27420 - DC - Deferido

Felipe Fajardo - 13007 - PT - Deferido

Felipe Sertanejo - 22333 - PL - Deferido

Fernanda Alves - 44155 - UNIÃO - Deferido

Fernanda Pain - 70999 - AVANTE - Deferido

Fernanda Scatolin - 10999 - REPUBLICANOS - Deferido

Fernando Garcia - 11400 - PP - Deferido

Fernando Manso - 25253 - PRD - Deferido

Fernando Santo Forte - 11456 - PP - Deferido

Fidelcino dos Santos Souza - 40345 - PSB - Deferido

Fideles - 10600 - REPUBLICANOS - Deferido

Filipe Bassi - 13088 - PT - Deferido

Firmino Cordeiro - 77727 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Fiscal do Povo Wellington - 20700 - PODE - Deferido

Flavio Almeida - 10110 - REPUBLICANOS - Deferido

Flavio Campos - 45045 - PSDB - Deferido

Flavius - 28020 - PRTB - Deferido

Flexa - 70500 - AVANTE - Deferido

Forró - 77324 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Francisco Alves - 33088 - MOBILIZA - Deferido

Francisco José - 33699 - MOBILIZA - Deferido

G. Black - 25661 - PRD - Deferido

Gabriel Abreu - 20200 - PODE - Deferido

Gabriel Marrom - 25369 - PRD - Deferido

Gabriel Medeiros Pelos Animais - 50016 - PSOL - Deferido

Gameiro - 30700 - NOVO - Deferido

Garçom Reaça - 33077 - MOBILIZA - Indeferido

Gari Ester Lopes - 44499 - UNIÃO - Deferido

Garib - 22298 - PL - Deferido

Garry do Povo - 13010 - PT - Deferido

General Peternelli - 44044 - UNIÃO - Deferido

Gentil Vigilante - 36541 - AGIR - Indeferido

George Hato - 15622 - MDB - Deferido

Geraldo da Bancada Periférica - 13700 - PT - Deferido

Geraldo Geraldinho - 33022 - MOBILIZA - Deferido

Geraldo Nóbrega - 40007 - PSB - Deferido

Geraldo Ribeiro - 40026 - PSB - Deferido

Gerson Faria de Sá - 77352 - SOLIDARIEDADE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Gerson Santos - 30888 - NOVO - Deferido

Gian Hiller - 70775 - AVANTE - Deferido

Gil do Celular - 25051 - PRD - Deferido

Gilberto Cobrador - 36036 - AGIR - Indeferido

Gilberto Nascimento - 22200 - PL - Deferido

Gilberto Souza - 30111 - NOVO - Deferido

Gilmar Santos - 36364 - AGIR - Indeferido

Gilmara Vanzo - 11888 - PP - Deferido

Gilson Barreto - 15600 - MDB - Deferido

Gilson Campos - 10555 - REPUBLICANOS - Deferido

Gisele Batista - 45145 - PSDB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Gisele Casarin - 33334 - MOBILIZA - Deferido

Givanildo Gonçalves - 13133 - PT - Deferido

Glauce Lima - 12112 - PDT - Deferido

Glaucia Santana - 44728 - UNIÃO - Deferido

Gorete Silva - 77134 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Graça Santana - 27327 - DC - Deferido

Grazi e Bancada Comunista - 16555 - PSTU - Deferido

Gregory França - 13400 - PT - Deferido

Grilo - 28456 - PRTB - Deferido

Gringo Motoka - 40600 - PSB - Deferido

Guilherme Bardauil - 77050 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Guilherme Brito - 45678 - PSDB - Deferido

Guilherme Correa do Salve - 44013 - UNIÃO - Deferido

Guilherme Franciulli - 36000 - AGIR - Indeferido

Guilherme Gonzalez - 10250 - REPUBLICANOS - Deferido

Guiropa - 10365 - REPUBLICANOS - Deferido

Gustavo Matos - 80100 - UP - Deferido

Hanna - 25125 - PRD - Deferido

Harold Thau - 45459 - PSDB - Deferido

Heitor Alves - 44144 - UNIÃO - Deferido

Helena Suzuki - 10500 - REPUBLICANOS - Deferido

Hélio Rodrigues - 13900 - PT - Deferido

Helô da Empatia - 77192 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Heloisa Zagato - 35000 - PMB - Deferido

Henrique Gomes O Baby - 15115 - MDB - Deferido

Henry Kadima - 22018 - PL - Deferido

Hilda Furacão - 23022 - CIDADANIA - Deferido

Hiryan Lira - 25700 - PRD - Deferido

Hugo Dantas - 30789 - NOVO - Deferido

Igor Graxa - 12120 - PDT - Deferido

Igor Progresso - 28029 - PRTB - Deferido

Ingrid Soares - 18444 - REDE - Deferido

Iolanda Ruas - 55333 - PSD - Deferido

Irenise de Sousa - 27777 - DC - Deferido

Isabel Fomm - 55176 - PSD - Deferido

Isac Félix - 22678 - PL - Deferido

Israel Schumarker - 70022 - AVANTE - Deferido

Itamar Baroni - 33837 - MOBILIZA - Deferido

Itamar Tavares - 40406 - PSB - Deferido

Ito - 77111 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Iva Batista - 10156 - REPUBLICANOS - Deferido

Ivone Silva - 13310 - PT - Deferido

Iyá Fernanda de Moraes - 40412 - PSB - Deferido

Izaias Motorista - 36214 - AGIR - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Jackson Santos - 15050 - MDB - Deferido

Jadson Silva - 30100 - NOVO - Deferido

Jady Verissimo - 40140 - PSB - Deferido

Jailson - 40200 - PSB - Deferido

Jair Leal - Carta Aberta - 70942 - AVANTE - Deferido

Jair Tatto - 13114 - PT - Deferido

Jairo Anzileiro - 12100 - PDT - Deferido

Jaja Torres - 77077 - SOLIDARIEDADE - Deferido

James Losacco - 45012 - PSDB - Deferido

Janaina Lima - 11777 - PP - Deferido

Janaina Paschoal - 11500 - PP - Deferido

Jane Mairão - 45088 - PSDB - Deferido

Janete Oliveira - 12000 - PDT - Deferido

Janieire Silva - 30330 - NOVO - Deferido

Jaque Petrovik - 44024 - UNIÃO - Deferido

Jardel Barros - 70100 - AVANTE - Deferido

Jean Torre - 25222 - PRD - Deferido

Jefferson Pedro - 22433 - PL - Deferido

Jefferson Silva - 27127 - DC - Deferido

Jess Tapia - 30367 - NOVO - Deferido

Jhou Dr do Povo - 12444 - PDT - Deferido

João Ananias - 13644 - PT - Deferido

João Batista Capital - 50501 - PSOL - Deferido

João Garcia - 33333 - MOBILIZA - Deferido

João Jorge - 15015 - MDB - Deferido

João Pedreiro - 25193 - PRD - Deferido

Joice Hasselmann - 20011 - PODE - Deferido

Jonas Reis - 40770 - PSB - Deferido

Jorge Baleia - 33015 - MOBILIZA - Deferido

Jorge Wilson Filho - 10000 - REPUBLICANOS - Deferido

Jorgilene Alves - 33246 - MOBILIZA - Deferido

Jornalista Claudio Santos - 77017 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Jornalista Goiabeira - 11020 - PP - Deferido

Jornalista Walter Brito - 28233 - PRTB - Deferido

José Américo - 13100 - PT - Deferido

José Azevedo - O Zé do Bode - 20158 - PODE - Deferido

José Lima do Transporte - 36222 - AGIR - Indeferido

José Rolim - 55678 - PSD - Deferido

Josmar do Prato - 45304 - PSDB - Deferido

Jota Maia - 12141 - PDT - Deferido

Jr Freitas - 50007 - PSOL - Deferido

Ju Queiroz - 12712 - PDT - Deferido

Juan Soto - 44447 - UNIÃO - Deferido

Juarez Pereira - 44440 - UNIÃO - Deferido

Juliana D Agostini - 55111 - PSD - Deferido

Juliana Pires - 10298 - REPUBLICANOS - Deferido

Juliana Rosa - 22322 - PL - Deferido

Juliandra Dapor - 29333 - PCO - Deferido

Juliany Reis - 25900 - PRD - Deferido

Julio Caires - 11123 - PP - Deferido

Julio Gurgueira - 45451 - PSDB - Deferido

Júlio Rodrigues - 44600 - UNIÃO - Deferido

Julio Vera Cruz - 15215 - MDB - Deferido

Jussara Basso - 40040 - PSB - Deferido

Kako Novelli - 20033 - PODE - Deferido

Karen Vasconcellos - 28888 - PRTB - Deferido

Karolina Oliveira - 20212 - PODE - Deferido

Keit Lima - 50300 - PSOL - Deferido

Kéké Espetinhos - 20027 - PODE - Deferido

Kekinha Buda - 44247 - UNIÃO - Deferido

Kelly do Basquete - 20015 - PODE - Deferido

Kellzinha - 45445 - PSDB - Deferido

Kenji Palumbo - 20100 - PODE - Deferido

Kuka - 20088 - PODE - Deferido

L França - 30999 - NOVO - Deferido

Laercio dos Passageiros - 15455 - MDB - Deferido

Lari Agostini - 40321 - PSB - Deferido

Laura Kamia - 40500 - PSB - Deferido

Layane Santiago - 22677 - PL - Deferido

Leandro Cruz - 28752 - PRTB - Deferido

Leandro Cussolini - 55070 - PSD - Deferido

Leandro do Carmo - 11222 - PP - Deferido

Leandro Freitas - 20025 - PODE - Deferido

Leandro Gimenez - 45555 - PSDB - Deferido

Leandro Lourenço - 33123 - MOBILIZA - Deferido

Leandro Mofsovich - 30018 - NOVO - Deferido

Leão Jr - 55279 - PSD - Deferido

Léia Chieza - 44205 - UNIÃO - Deferido

Leila Trofino - 30004 - NOVO - Deferido

Leiliane Mulher Maravilha - 77177 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Lenynha Oliveira - 25400 - PRD - Deferido

Leo - 40333 - PSB - Deferido

Léo Áquilla - 15011 - MDB - Deferido

Leo Cesar - 27323 - DC - Deferido

Leo das Flores - 12366 - PDT - Deferido

Léo Roberto - 15380 - MDB - Deferido

Leonardo Grandini - 50050 - PSOL - Deferido

Lia Francesconi - 45100 - PSDB - Deferido

Ligia Mendes - 80000 - UP - Deferido

Ligia Ramos - 15051 - MDB - Deferido

Lilian Bomfim - 12522 - PDT - Deferido

Lina Santos - 50707 - PSOL - Deferido

Lincoln Bailhão - 30555 - NOVO - Deferido

Linda Basilio - 22223 - PL - Deferido

Livia Fidelix - 28128 - PRTB - Deferido

Lorena Fernandes - 16160 - PSTU - Deferido

Luana Alves - 50500 - PSOL - Deferido

Luana Takada - 20210 - PODE - Deferido

Lucas Pavanato - 22022 - PL - Deferido

Lucas Sorrillo - 15777 - MDB - Deferido

Luciana Almeida - 12137 - PDT - Deferido

Luciana Santos - 23231 - CIDADANIA - Deferido

Luciana Trindade - 40111 - PSB - Deferido

Luciano Barbosa - 13156 - PT - Deferido

Lucio de Souza - 29666 - PCO - Deferido

Lucio Escudero - 35888 - PMB - Deferido

Ludmila Bariso - 22348 - PL - Deferido

Luisa Mell - 44444 - UNIÃO - Renúncia

Luísa Pereira - 50099 - PSOL - Deferido

Luiz Alberto - 15363 - MDB - Deferido

Luiz Balthazar - 28999 - PRTB - Deferido

Luiz Castro Coletivo Cura Sp - 40888 - PSB - Deferido

Luiz Falcirolli - 27087 - DC - Deferido

Luiz Proteção Animal - 20096 - PODE - Deferido

Luiz Rocha - 28118 - PRTB - Deferido

Luizão da Comunidade - 70250 - AVANTE - Deferido

Luna Zarattini - 13131 - PT - Deferido

Luzia Vidica - 33273 - MOBILIZA - Deferido

Macarrão - 13626 - PT - Deferido

Madalena Carvalho/ Madá - 77704 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Madalena Dada - 25155 - PRD - Deferido

Mãe Flor - 12131 - PDT - Deferido

Mãe Su de Nãnã - 50777 - PSOL - Deferido

Mãe Telma - 65077 - PC do B - Deferido

Magayver - 70970 - AVANTE - Deferido

Magnata do Lanche - 10984 - REPUBLICANOS - Deferido

Magrão - 35333 - PMB - Deferido

Maicon Sulivan - 33222 - MOBILIZA - Deferido

Mailson Silva - 23256 - CIDADANIA - Deferido

Major Palumbo - 11000 - PP - Deferido

Mallu Mattos - 44567 - UNIÃO - Deferido

Mandi do Romper O Poder - 16123 - PSTU - Deferido

Manoel de Farias - 25366 - PRD - Deferido

Manoel Del Rio - 13613 - PT - Deferido

Mara Corrêa - 15100 - MDB - Deferido

Mara Leandro - 12900 - PDT - Deferido

Mara Nunes - 70234 - AVANTE - Deferido

Marcão do Esporte - 43007 - PV - Deferido

Marcão Gcm - 33153 - MOBILIZA - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Marcella Simões - 15027 - MDB - Deferido

Marcelo Aguiar - 20020 - PODE - Deferido

Marcelo Almeida - 25789 - PRD - Deferido

Marcelo Araujo - 27122 - DC - Deferido

Marcelo Brasil - 12204 - PDT - Deferido

Marcelo G20 - 77720 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcelo Messias - 15000 - MDB - Deferido

Marcelo Saúde - 40340 - PSB - Deferido

Marcelo Viola - 80080 - UP - Deferido

Marcia Cristina - 35069 - PMB - Indeferido

Márcia Faria - 20013 - PODE - Deferido

Marcia Kitagawa - 28172 - PRTB - Deferido

Márcia Lima - 77444 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marcia Mareco - 11772 - PP - Deferido

Marcia Valeria - 25678 - PRD - Deferido

Márcinha Araújo - 33290 - MOBILIZA - Deferido

Marcio Borges - 28800 - PRTB - Deferido

Marcio Fontes - 27700 - DC - Deferido

Marcio Ribeiro - 11911 - PP - Deferido

Marcio Roberto Oliveira - 29444 - PCO - Deferido

Marcio Santos Eventos - 22225 - PL - Deferido

Marco Kurovski - 45455 - PSDB - Deferido

Marco Martins - 18018 - REDE - Deferido

Marcos do Coletivo Luiz Gama - 50100 - PSOL - Deferido

Marcos Eduardo - 30500 - NOVO - Deferido

Marcos Godinho - 27097 - DC - Deferido

Marcos Marolis - 50113 - PSOL - Deferido

Marcos Oliver - 55775 - PSD - Deferido

Marcos Vanucci - 33801 - MOBILIZA - Deferido

Marcus Vinicius Pujol - 13132 - PT - Deferido

Mari Gouveia - 22135 - PL - Deferido

Maria Angela - 29111 - PCO - Deferido

Maria da Natividade - 13313 - PT - Deferido

Maria José Aleixo - 30021 - NOVO - Deferido

Maria Paula - 20199 - PODE - Deferido

Maria Soriano - 30066 - NOVO - Deferido

Maria Sousa - 28880 - PRTB - Deferido

Mariana Felix - 50011 - PSOL - Deferido

Mariana Rotta - 40142 - PSB - Deferido

Marília Miranda - 10800 - REPUBLICANOS - Deferido

Marina Bragante - 18000 - REDE - Deferido

Marina Coelho da Fonseca - 30900 - NOVO - Deferido

Marinho - 33323 - MOBILIZA - Deferido

Mário Cortês Nação Movimento - 40003 - PSB - Deferido

Mario Covas Neto - 45454 - PSDB - Deferido

Mario Fitness - 28011 - PRTB - Deferido

Marisa Bierrenbach Blandy - 55025 - PSD - Deferido

Marize Ribeiro - 12024 - PDT - Deferido

Marlene Costa - 10900 - REPUBLICANOS - Deferido

Marlene Ramos - 25788 - PRD - Deferido

Marlon Luz - 15123 - MDB - Deferido

Marquinho do Pé Na Cova - 77890 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Marquinhos Sensação - 15888 - MDB - Deferido

Marquito - 10222 - REPUBLICANOS - Deferido

Marta Barros - 70600 - AVANTE - Deferido

Mary Tex - 15800 - MDB - Deferido

Marzagão - 55533 - PSD - Deferido

Mateus Camarinha - 55178 - PSD - Deferido

Maurício de Melo Ribeiro - 50210 - PSOL - Deferido

Maurício Tufiño - 70282 - AVANTE - Deferido

Mauro Souza - 29888 - PCO - Deferido

May Peixoto - 25233 - PRD - Deferido

Mayara Torres - 40640 - PSB - Deferido

MC Tiozinho - 77456 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Medaglia - 45110 - PSDB - Deferido

Mendes - 45780 - PSDB - Deferido

Messias da Oficina - 28458 - PRTB - Deferido

Michael Nicmavan - 11011 - PP - Deferido

Michelle Cavalcante - 40234 - PSB - Deferido

Michelle Giardina - 70099 - AVANTE - Deferido

Miguel Bolsonarista - 22190 - PL - Deferido

Miltão - 13570 - PT - Deferido

Mirtes Gonçalves - 55005 - PSD - Deferido

Missionária Magna Pet - 28281 - PRTB - Deferido

Miya - 12200 - PDT - Deferido

Moema Arruda - 12005 - PDT - Deferido

Moises de Oliveira - 36261 - AGIR - Indeferido

Monteiro - 45123 - PSDB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Morena - 77547 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Morgana Siqueira - 70700 - AVANTE - Deferido

Moshé Farias - 11569 - PP - Deferido

Mukinha - 30377 - NOVO - Deferido

Mulheres Em Ação Coletiva - 40001 - PSB - Deferido

Munir Niss Patriota - 22777 - PL - Deferido

Nabil Bonduki - 13633 - PT - Deferido

Nadja Santos - 15998 - MDB - Deferido

Nalva Lima - 25899 - PRD - Deferido

Nany Rodrigues - 44443 - UNIÃO - Deferido

Natal Lider Comunitário - 40022 - PSB - Deferido

Natália Pimenta - 29000 - PCO - Deferido

Nattan Ferreira - 27007 - DC - Deferido

Nazaré Braga - 40223 - PSB - Deferido

Negro Edson - 77653 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Neia Arantes - 45777 - PSDB - Deferido

Neiza Batista dos Santos - 30930 - NOVO - Deferido

Neon Cunha - 50111 - PSOL - Deferido

Nerivan Silva - 15111 - MDB - Deferido

Neti Araújo - 13016 - PT - Deferido

Neto Zambelli - 22100 - PL - Deferido

Neudes Carvalho - 12600 - PDT - Deferido

Neuma Viana - 33355 - MOBILIZA - Deferido

Nezinho Nunes - Reco - 77737 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Nilceia Bianchini - 30612 - NOVO - Deferido

Nilo Jefferson - 77023 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Noemi Nonato - 10401 - REPUBLICANOS - Deferido

Nunes Peixeiro - 15400 - MDB - Deferido

Odilia Sousa - 25600 - PRD - Deferido

Olegário da Comunidade - 40028 - PSB - Deferido

Oliveira - 55055 - PSD - Deferido

Osmar Sossai - 27522 - DC - Deferido

Osvaldo Franco - 36333 - AGIR - Indeferido

Ota - 20001 - PODE - Deferido

Padre da Fiel - 15515 - MDB - Deferido

Padre Ney Santos - 33900 - MOBILIZA - Deferido

Pastor Constantino - 70270 - AVANTE - Deferido

Pastor Diego Reis - 10369 - REPUBLICANOS - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Pastor Edy da Hora - 27019 - DC - Deferido

Pastor Guina - 22145 - PL - Deferido

Pastor Ivanilson - 12456 - PDT - Deferido

Pastor Joao Batista - 27337 - DC - Indeferido

Pastor Kesley Peterson - 22028 - PL - Deferido

Pastor Manoel Cruz - 77654 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Pastor Roberto Feliciano - 22700 - PL - Deferido

Pastora Ana - 20031 - PODE - Deferido

Pastora Cida Tutia - 33122 - MOBILIZA - Deferido

Pastora do Carmo Mendonza - 27033 - DC - Deferido

Pastora Sandra Alves - 44000 - UNIÃO - Deferido

Pateta - 25333 - PRD - Deferido

Patricia Belli - 22088 - PL - Deferido

Patricia Carvalho - 28124 - PRTB - Deferido

Patrícia Gama - 40180 - PSB - Deferido

Patricia Nunes - 18222 - REDE - Deferido

Patricia Tani - 27015 - DC - Deferido

Paula Calvo - 15855 - MDB - Deferido

Paulinho Chama - 77008 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Paulo Andrade - 44544 - UNIÃO - Deferido

Paulo Cainé - 33008 - MOBILIZA - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Paulo Frange - 15555 - MDB - Deferido

Paulo Kogos - 44038 - UNIÃO - Deferido

Paulo Rocha - 50008 - PSOL - Deferido

Paulo Vieira - 22002 - PL - Deferido

Paulo Zeferino - 28902 - PRTB - Deferido

Pedagoga Marta Lopes - 50062 - PSOL - Deferido

Pedro da Ia - 18888 - REDE - Deferido

Pedro Horta - 11230 - PP - Deferido

Policial Machado - 10190 - REPUBLICANOS - Deferido

Pr Eligio Santana - 40147 - PSB - Deferido

Pr João Batista - 12224 - PDT - Deferido

Pr Marcos Marquita - 28063 - PRTB - Deferido

Pr Ricardo Rocha - 25234 - PRD - Deferido

Pr. Bittencourt de Madureira - 70777 - AVANTE - Deferido

Pr. e Prof. Waldir - 40722 - PSB - Deferido

Pr. Eduardo Barbosa - 50533 - PSOL - Deferido

Preta Nascimento - 27555 - DC - Deferido

Preto de Direita - 30077 - NOVO - Deferido

Pri Tapia - 44888 - UNIÃO - Deferido

Prih Motorista - 13444 - PT - Deferido

Priscila Cavalcante - 15811 - MDB - Deferido

Prof Amaro - 70678 - AVANTE - Deferido

Prof Boby Santos - 70222 - AVANTE - Deferido

Prof Dulceval Santana - 30010 - NOVO - Deferido

Prof Fledson - 70070 - AVANTE - Deferido

Prof Franklin - 45245 - PSDB - Deferido

Prof Haidée - 70170 - AVANTE - Deferido

Prof Herbert Melo - 40777 - PSB - Deferido

Prof Idalicio do Coletivo Lute - 50150 - PSOL - Deferido

Prof Lucas Carvente - 80008 - UP - Deferido

Prof Luiz Alberto - 13328 - PT - Deferido

Prof Manduca da Radiologia - 70123 - AVANTE - Deferido

Prof Marcia Raicher - 55018 - PSD - Deferido

Prof Micheletti - 28369 - PRTB - Deferido

Prof Santiago - 70567 - AVANTE - Deferido

Prof. Adriana Vasconcellos - 15556 - MDB - Deferido

Prof. Lindberg - 27017 - DC - Deferido

Prof. Márcio - 77042 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professor Adão Mariano - 45222 - PSDB - Deferido

Professor Ahmad - 27000 - DC - Deferido

Professor Alê - 22138 - PL - Deferido

Professor Alex Pastel - 20720 - PODE - Deferido

Professor Alves - 25138 - PRD - Deferido

Professor Armando Bega - 22122 - PL - Deferido

Professor Breno - 12344 - PDT - Deferido

Professor José Valdo - 40800 - PSB - Deferido

Professor Leiz da Silva Rosa - 12113 - PDT - Deferido

Professor Lucas - 16016 - PSTU - Deferido

Professor Marcelo Nascimento - 77555 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professor Paulo Faria - 45999 - PSDB - Deferido

Professor Rodney Vicente - 15315 - MDB - Deferido

Professor Ronan Goulart - 12212 - PDT - Deferido

Professor Salve Jorge - 12400 - PDT - Deferido

Professor Toninho Vespoli - 50650 - PSOL - Deferido

Professor Zé Carlos - 20127 - PODE - Deferido

Professora Celia - 27276 - DC - Indeferido

Professora Fátima - 40010 - PSB - Deferido

Professora Flavia - 16000 - PSTU - Deferido

Professora Laine Daniel - 10100 - REPUBLICANOS - Deferido

Professora Marilene Adélia - 12160 - PDT - Deferido

Professora Nilva - 77880 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Professora Revyeux - 50666 - PSOL - Deferido

Quito Formiga - 15222 - MDB - Deferido

Rafael Caliu - 13120 - PT - Deferido

Rafael DI Moreira - 10120 - REPUBLICANOS - Deferido

Rafael Labiapari - 28100 - PRTB - Deferido

Rafael Pinheiro - 30003 - NOVO - Deferido

Raimundo Barbosa - 45333 - PSDB - Deferido

Raimundo Bonfim - 13134 - PT - Deferido

Raimundo Marques - 27321 - DC - Indeferido

Raimundo Nonato - 28635 - PRTB - Deferido

Ramalho da Construção - 40122 - PSB - Deferido

Ramirez Lopes - 15678 - MDB - Deferido

Ramiro Marinho - 70789 - AVANTE - Deferido

Raphael Lima - 30777 - NOVO - Deferido

Regina do Bem - 22099 - PL - Deferido

Regina Machado (da Electril) - 20549 - PODE - Deferido

Regina Mariano - 70670 - AVANTE - Deferido

Regina Matos - 77770 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Regis - 27077 - DC - Indeferido

Renan Homi - 45026 - PSDB - Deferido

Renata Del Bianco - 11234 - PP - Deferido

Renata Falzoni - 40400 - PSB - Deferido

Renata Paccola - 45046 - PSDB - Deferido

Renata Ribeiro - 28700 - PRTB - Deferido

Renato Bancada Anticapitalista - 16111 - PSTU - Deferido

Renato Battista - 44999 - UNIÃO - Deferido

Renato Daleffi - 10777 - REPUBLICANOS - Deferido

Rene Nunes - 45234 - PSDB - Deferido

Renilda Ferrari - 15601 - MDB - Deferido

Repórter Carlos Cavalcante - 10177 - REPUBLICANOS - Deferido

Ricardo Augusto - 25220 - PRD - Deferido

Ricardo Cordeiro - 11700 - PP - Deferido

Ricardo Fabrízio - 20999 - PODE - Deferido

Ricardo Holz - 20111 - PODE - Deferido

Ricardo Mellão - 30300 - NOVO - Deferido

Ricardo Mutran - 12012 - PDT - Deferido

Ricardo Ragú - 40700 - PSB - Deferido

Ricardo Rodrigues - 28300 - PRTB - Deferido

Ricardo Teixeira - 44156 - UNIÃO - Deferido

Rick Moreno - 40193 - PSB - Deferido

Rinaldi Digilio - 44244 - UNIÃO - Deferido

Rita Guedes - 22360 - PL - Deferido

Roberio Benedito - 35444 - PMB - Deferido

Roberta do Transporte - 44441 - UNIÃO - Deferido

Roberta Oliveira - 30032 - NOVO - Deferido

Roberta Souza - 36080 - AGIR - Indeferido

Roberto Lata - 28033 - PRTB - Deferido

Roberto Pires - 22611 - PL - Deferido

Roberto Valença - 15333 - MDB - Deferido

Rodolfo Despachante - 44380 - UNIÃO - Deferido

Rodrigo Alvarez - 30001 - NOVO - Deferido

Rodrigo de Morais - 77888 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rodrigo do Mandato Animal - 12300 - PDT - Deferido

Rodrigo Fazito - 35555 - PMB - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Rodrigo Goulart - 55800 - PSD - Deferido

Rodrigo Lobão - 33100 - MOBILIZA - Deferido

Rogerio Alves do Novo - 30237 - NOVO - Deferido

Rogerio Boccia - 30012 - NOVO - Deferido

Rogério Graft - 15444 - MDB - Deferido

Rogério Lopes - 70200 - AVANTE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Rogério Minha Jóia - 77700 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rogerio Munhoz - 13030 - PT - Deferido

Rogério Vasquez - 30011 - NOVO - Deferido

Ronaldo Barreto - 28351 - PRTB - Deferido

Ronaldo Gama - 45345 - PSDB - Deferido

Ronaldo Lino - 40077 - PSB - Deferido

Ronaldo Martins - 10107 - REPUBLICANOS - Deferido

Roni da Limpeza - 55345 - PSD - Deferido

Roni Miguel - 43900 - PV - Deferido

Roque Coletivo Psb Unidos Sp - 40789 - PSB - Deferido

Rosa - 77132 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Rose Santos - 23177 - CIDADANIA - Deferido

Rosi Silva - 70470 - AVANTE - Deferido

Rosilei Amaral - 35666 - PMB - Deferido

Rubens Pavão - 27117 - DC - Deferido

Rubens Telles - 20112 - PODE - Deferido

Rubinho Nunes - 44555 - UNIÃO - Deferido

Rute Costa - 22000 - PL - Deferido

Salete Campari - 13124 - PT - Deferido

Salomão Augusto - 22051 - PL - Deferido

Salomão do Taxi - 22600 - PL - Deferido

Samantha Dias - 43041 - PV - Deferido

Samuel da Vinte e Sete - 50277 - PSOL - Deferido

Sandra Navajas - 12021 - PDT - Deferido

Sandra Pedrosa - 25227 - PRD - Deferido

Sandra Petitto - 22456 - PL - Deferido

Sandra Ramalhoso - 50456 - PSOL - Deferido

Sandra Santana - 15456 - MDB - Deferido

Sandrão Rzo - 13011 - PT - Deferido

Sansão Pereira - 10300 - REPUBLICANOS - Deferido

Santo Legaliza - 50420 - PSOL - Deferido

Santy Araujo - 27599 - DC - Deferido

Sarah Brasil - 35123 - PMB - Deferido

Sargento Cavalcanti - 55190 - PSD - Deferido

Sargento Galesco - 20090 - PODE - Deferido

Sargento Janderson - 25225 - PRD - Deferido

Sargento Nantes - 11190 - PP - Deferido

Sargento Paulo do Proerd - 20903 - PODE - Deferido

Segurança Nalva - 70876 - AVANTE - Deferido

Selmer - 33633 - MOBILIZA - Deferido

Senival Moura - 13800 - PT - Deferido

Sergio Bustamante - 22722 - PL - Deferido

Sérgio Fernandes - 77212 - SOLIDARIEDADE - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Sergio Roberto - 11444 - PP - Deferido

Sérgio Salmentro - 77007 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Serjão da Negritude - 40017 - PSB - Deferido

Seu Gabin da Casa do Norte - 70120 - AVANTE - Deferido

Sheik Rodrigo Jalloul - 13325 - PT - Deferido

Sheila Santana - 15224 - MDB - Deferido

Shirlei Moura - 40088 - PSB - Deferido

Shirley Palady - 10789 - REPUBLICANOS - Deferido

Sibeli Nicola - 10550 - REPUBLICANOS - Deferido

Sidnei Silva - 45567 - PSDB - Deferido

Sidney Cruz - 15002 - MDB - Deferido

Sidney Melo Mascarenhas - 33313 - MOBILIZA - Deferido

Sidney Stahl - 30123 - NOVO - Deferido

Sigmar Dupre - 33357 - MOBILIZA - Deferido

Silas Quiven - 22809 - PL - Deferido

Silvânia Superação - 70987 - AVANTE - Deferido

Silvão Leite - 44111 - UNIÃO - Deferido

Silvia da Bancada Feminista - 50900 - PSOL - Deferido

Silvia de Luca - 30200 - NOVO - Deferido

Silvia Marques - 45545 - PSDB - Deferido

Silvia Nakano - 10700 - REPUBLICANOS - Deferido

Silvia Sol - 25345 - PRD - Deferido

Silvinho - 44250 - UNIÃO - Deferido

Silvio Abençoado - 12013 - PDT - Deferido

Silvio Oliveira - 55100 - PSD - Deferido

Simone Ganem - 20010 - PODE - Deferido

Simone Nascimento - 50123 - PSOL - Deferido

Sóira Celestino - 11002 - PP - Deferido

Sol Lima - 30303 - NOVO - Deferido

Sol Scapelle - 45157 - PSDB - Deferido

Solange Beneit - 50013 - PSOL - Deferido

Soldado Madalhano - 20190 - PODE - Deferido

Sonaira Fernandes - 22222 - PL - Deferido

Sonia Maranhão - 30031 - NOVO - Deferido

Sonia Maria - 28044 - PRTB - Deferido

Soraia Martins - 33337 - MOBILIZA - Deferido

Souza Santos - 28123 - PRTB - Deferido

Stefania Robustelli - 29999 - PCO - Deferido

Stefanno Maluf - 13199 - PT - Deferido

Stefano Porto Peres - 30030 - NOVO - Deferido

Sub. Donizete - 70153 - AVANTE - Deferido

Susana Lambert - 55077 - PSD - Deferido

Suzana do Val - 22922 - PL - Deferido

Tadala - 11555 - PP - Deferido

Takeda - 25025 - PRD - Deferido

Tamiris do Novo - 30400 - NOVO - Deferido

Tandara do Vôlei - 22011 - PL - Deferido

Tania Pereira - 45007 - PSDB - Indeferido

Tania Sinal Verde Para Os Pcds - 25500 - PRD - Deferido

Targa - 45122 - PSDB - Deferido

Tati Malheiros - 30130 - NOVO - Deferido

Telis Rios 13dasul - 77013 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ten Coronel Cardoso - 11511 - PP - Deferido

Tenente Bahia - 22900 - PL - Deferido

Tenente Bispo - 20153 - PODE - Deferido

Tenente Nascimento - 22444 - PL - Deferido

Teresa Eymael - 27027 - DC - Deferido

Thaíse Lima - 28459 - PRTB - Deferido

Thammy Miranda - 55000 - PSD - Deferido

Thereza Faria Lima - 30024 - NOVO - Deferido

Thiago Augusto - 20420 - PODE - Deferido

Thiago Santisteban - 11333 - PP - Indeferido

Tia Conceição da Emei - 23574 - CIDADANIA - Deferido

Tia Rô - 33456 - MOBILIZA - Deferido

Tiago Luz - 12006 - PDT - Deferido

Tiago Nitopi - 15022 - MDB - Deferido

Tião Bezerra - 13663 - PT - Deferido

Tião do Tenis - 25200 - PRD - Deferido

Tio Waltinho - 70001 - AVANTE - Deferido

Tom da Saúde - 25111 - PRD - Deferido

Tom Moura - 77771 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Ton Coelho - 40004 - PSB - Deferido

Toni do Judô Tcc - 28789 - PRTB - Deferido

Toninho Adb - 22261 - PL - Deferido

Tony Santtana - 70357 - AVANTE - Deferido

Tripoli - 43666 - PV - Deferido

Ubiratan - 25251 - PRD - Deferido

Vagner Coelho - 27600 - DC - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Vagner Fernandes - 77360 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Val Dutra Podóloga - 20627 - PODE - Deferido

Valadão da Norte - 44700 - UNIÃO - Deferido

Valdo da Comunidade - 45457 - PSDB - Deferido

Valdomiro da Saúde - 50999 - PSOL - Deferido

Valentim Junior - 45167 - PSDB - Deferido

Valtinho - 15044 - MDB - Deferido

Vanessa do Rosas - 11007 - PP - Deferido

Vanessa Lellos - 28333 - PRTB - Deferido

Vanessa Orsini - 45022 - PSDB - Deferido

Vania da Paixão - 10776 - REPUBLICANOS - Deferido

Vanilda Anunciação - 13333 - PT - Deferido

Vera França - 36781 - AGIR - Indeferido em prazo recursal ou com recurso

Vera Lins - 28198 - PRTB - Deferido

Vera Prajano - 45945 - PSDB - Deferido

Veronica - 12109 - PDT - Deferido

Veronica Bilyk - 40404 - PSB - Deferido

Veterinário Wilson Grassi - 28200 - PRTB - Deferido

VI Moraes - 70231 - AVANTE - Deferido

Vilani - 20789 - PODE - Deferido

Vilar - 28900 - PRTB - Deferido

Vilminha Poeta - 55300 - PSD - Deferido

Vina Ferraz - 11300 - PP - Deferido

Vini Lima - 50010 - PSOL - Deferido

Vinicius Schaefer - 20002 - PODE - Deferido

Vitoria Bolinha Cury - 27224 - DC - Deferido

Vitória Mariano - 77175 - SOLIDARIEDADE - Deferido

VIVI Caputti - 44400 - UNIÃO - Deferido

Vivian Mantoan - 70300 - AVANTE - Deferido

Viviane Moraes - 12121 - PDT - Deferido

Viviane Procopio - 15140 - MDB - Deferido

Wagner Brito - 30033 - NOVO - Deferido

Wagner Gomes - 10007 - REPUBLICANOS - Deferido

Waldir Junior - 77777 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Walney Araujo - 70400 - AVANTE - Deferido

Walter Ciglioni - 20122 - PODE - Deferido

Washington da Farmácia - 25444 - PRD - Deferido

Washington Serafim - 27888 - DC - Deferido

Wc Walter Carvalho - 30666 - NOVO - Deferido

Welington Camargo - 70333 - AVANTE - Deferido

Welington Reis - 40130 - PSB - Deferido

Well - 25055 - PRD - Deferido

Wesley Rocha - 25321 - PRD - Deferido

Wesley Silvestre Rosa - 12777 - PDT - Deferido

William Callegaro - 40222 - PSB - Deferido

William Gold - 28222 - PRTB - Deferido

William Wagner - 30551 - NOVO - Deferido

Wilson Mello - 30022 - NOVO - Deferido

Xexéu Tripoli - 44321 - UNIÃO - Renúncia

Yes da Zl - 77244 - SOLIDARIEDADE - Deferido

Yudi Watanabe - 44500 - UNIÃO - Deferido

Zé da Filadelfia - 22053 - PL - Deferido

Zé Turin - 25800 - PRD - Deferido

Zenaldo Torres - 30177 - NOVO - Deferido

Zilu Camargo - 44180 - UNIÃO - Deferido

Zito União Taxistas Sp - 10199 - REPUBLICANOS - Deferido

Zoe Martinez - 22522 - PL - Deferido

(*) Os dados dos candidatos respectivos aos nomes e números de urna, partidos e situação da candidatura foram extraídos do portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE no dia 01/10/2024, às 16h28.

O que significa cada situação de candidatura:

Aguardando julgamento: Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura cujo o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral. Cancelado com recurso: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Cassado com recurso: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Deferido: Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura regular, com dados e documentação completos, que atendeu aos requisitos para concorrer e cujo pedido já foi julgado pela Justiça Eleitoral. Deferido com recurso: Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura regular e com pedido de registro julgado deferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Indeferido com recurso: Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pedido não conhecido com recurso: Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

Candidatura cujo pedido de registro não foi conhecido por não ter preenchido os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação; no entanto há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior. Pendente de julgamento: Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica.

Candidatura cujo pedido inicial ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral, inclusive em decorrência de substituição da candidatura ou anulação de convenção, mas concorre ao pleito e consta da urna eletrônica. Cancelado: Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido.

Candidatura cujo registro foi cancelado pelo partido. Cassado: Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma.

Candidatura cujo registro foi cassado, em ação autônoma. Indeferido: Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral.

Candidatura que não reuniu as condições necessárias para o deferimento do pedido de registro ou que está vinculado a DRAP (partido, federação ou coligação) indeferido, com pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Falecido: Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento.

Candidatura com registro cancelado pela Justiça Eleitoral logo após a comprovação do falecimento. Não conhecimento do pedido: Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral.

Pedido de registro que não preenche os requisitos mínimos para ser admitido à apreciação, conforme decisão já proferida pela Justiça Eleitoral. Renúncia: Candidatura para a qual foi apresentada desistência e cuja renúncia já se encontra homologada pela Justiça Eleitoral.

No dia da eleição, você pode conferir a apuração das Eleições 2024 em tempo real no UOL.