Bombardeio israelense mata 29 pessoas em Gaza; militantes voltam a disparar foguetes contra Israel

Ataques militares israelenses em toda a Faixa de Gaza mataram pelo menos 29 palestinos nesta sexta-feira, segundo médicos, e sirenes soaram no sul de Israel em resposta a novos disparos de foguetes de militantes no enclave palestino.

As novas salvas de foguetes indicam que as facções militantes lideradas pelo Hamas em Gaza ainda são capazes de disparar projéteis contra Israel, apesar da ofensiva aérea e terrestre israelense que já dura um ano e que transformou amplas áreas do enclave em terra arrasada.

Nesta sexta-feira, os militares israelenses disseram que as sirenes soaram no sul de Israel pela primeira vez em cerca de dois meses.

"Quase um ano depois do 7 de Outubro, o Hamas ainda está ameaçando nossos civis com seu terrorismo e nós continuaremos operando contra eles", acrescentaram, referindo-se ao aniversário do ataque transfronteiriço do Hamas que desencadeou a guerra de Gaza.

Na Cidade de Gaza, no norte da Faixa de Gaza, profissionais de saúde palestinos disseram que um ataque aéreo israelense a uma casa matou pelo menos sete pessoas. Quatro pessoas, incluindo duas mulheres e um bebê, foram mortas no bombardeio de uma casa na cidade de Khan Younis, no sul do país.

As demais pessoas foram mortas em ataques aéreos em várias áreas do enclave costeiro densamente povoado. Os moradores disseram que as forças israelenses que operam no subúrbio de Zeitoun, na Cidade de Gaza, e em Rafah, perto da fronteira sul com o Egito, explodiram conjuntos de casas.

Os militares israelenses dizem que os combatentes do Hamas usam bairros residenciais lotados como cobertura. O Hamas nega isso.

A mídia israelense, informando sobre os disparos de foguetes, disse que um foguete foi interceptado pela defesa aérea e outro caiu em uma área aberta. Não houve relatos de vítimas ou danos significativos.

Os palestinos em Gaza marcarão o primeiro aniversário da guerra na próxima semana com pouca esperança de um fim dos combates em um futuro próximo, mesmo com Israel realizando uma nova incursão terrestre no Líbano contra o Hezbollah, principal aliado do Hamas apoiado pelo Irã.

O Hezbollah começou a disparar foguetes contra o norte de Israel há quase um ano, em apoio ao Hamas, depois que o movimento islâmico palestino realizou o ataque mais mortal da história de Israel em 7 de outubro de 2023.

O ataque, no qual Israel afirma que 1.200 pessoas foram mortas e mais de 250 foram feitas reféns, deu início à guerra que devastou Gaza, deslocando a maior parte de sua população de 2,3 milhões de pessoas e matando mais de 41.800 pessoas, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

Até o momento, a diplomacia internacional liderada pelos Estados Unidos não conseguiu fechar um acordo de cessar-fogo em Gaza. O Hamas quer um acordo que acabe com a guerra, enquanto Israel diz que a luta só pode terminar quando o Hamas for erradicado.