Trilha de Letras entrevista Felipe Neto no programa de número 150

Para comemorar a edição de número 150, o programa literário Trilha de Letras, produção original da TV Brasil no ar desde 2017, exibe uma entrevista exclusiva do influenciador digital e escritor Felipe Neto para a apresentadora Eliana Alves Cruz na quarta-feira (2), às 23h30.

O convidado especial conversa sobre a nova publicação Como enfrentar o ódio, livro recém-lançado em que relata o processo de tomada de consciência política.

Todo esse processo de amadurecimento da minha vida foi público. Então das minhas certezas erradas até os meus maiores erros e amadurecimento, eu fiz isso de uma maneira muito pública e por isso acabei ficando com essa imagem hipócrita, de mudar conforme o jogo porque ninguém quer entender o seu processo. Só os seus resultados. E nisso as pessoas ignoram tudo o que te levou a chegar a um determinado lugar", explica.

Com direção de Emília Ferraz, o Trilha de Letras está em sua quarta temporada e busca debater temas atuais da sociedade por meio da literatura. Com janela semanal na programação da TV Brasil, o conteúdo é gravado na BiblioMaison, a biblioteca do Consulado da França no Rio de Janeiro.

O Trilha de Letras está disponível em formato podcast nas plataformas digitais. Também pode ser acompanhado no app TV Brasil Play e no canal do YouTube da emissora pública. O programa ainda tem transmissão na Rádio MEC às quartas, 23h.

Transformação social

Durante o papo, o youtuber recorda suas experiências nas redes sociais, comenta seu projeto do clube do livro, cita iniciativas como o movimento Cala Boca Já Morreu, lembra da polêmica com a obra de Machado de Assis e destaca a importância do fomento à leitura na infância.

"A literatura é, na minha concepção, a maior arma de uma sociedade em defesa da democracia e do pacto civilizatório. Não é apenas a intelectual, de livro-reportagem ou biografia, a ficcional e a de fantasia são capazes de transformar uma vida. Transformou a minha. Transforma a de pessoas ao meu redor o tempo inteiro. Quando eu fundei o clube do livro foi para ver essa transformação ser ainda maior", afirma.

"A literatura é, de todas as artes, a única em que você é coautor. A gente viveu isso na rádio. Na literatura, quando você lê um livro, você cria junto com o autor o que está acontecendo ali. A literatura, por trazer essa criatividade, faz você enxergar vários mundos diferentes sob óticas diferentes. Isso traz para a gente empatia, tolerância, calma, paciência", diz

Sobre o programa

Desde a sua estreia, o Trilha de Letras já recebeu centenas de autores, editores e personalidades do universo dos livros com propriedade para refletir sobre o mercado editorial no país e no exterior. Já passaram pelo Trilha de Letras nomes como Antônio Torres, Bráulio Bessa, Cacá Diegues, Domenico de Masi, Duca Rachid, Fabrício Carpinejar, Fernanda Torres, Marçal Aquino, Marcelino Freire, Marina Colasanti, Martha Medeiros, Mary Del Priore, Nei Lopes, Nélida Piñon, Pilar del Rio, Sérgio Rodrigues, Thalita Rebouças, Viviane Mosé e Xico Sá.

Na atual temporada, com Eliana Alves Cruz, o programa recebeu entre os convidados nomes como Ana Maria Gonçalves, Cármen Lúcia, Carla Madeira, Conceição Evaristo, Daniela Arbex, Elisa Lucinda, Geovani Martins, Itamar Vieira Jr, Jeferson Tenório, Leonardo Boff, Milton Hatoum e Lilia Schwarcz.

A TV Brasil já exibiu outras três temporadas do Trilha de Letras. As duas primeiras foram apresentadas pelo escritor Raphael Montes. A terceira, por Katy Navarro. A jornalista, escritora e roteirista Eliana Alves Cruz assume a quarta temporada, que tem uma versão na Rádio MEC.