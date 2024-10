Pesquisa para prefeito de SP hoje (2/10): veja os últimos resultados

Pesquisa Real Time Big Data mostrou nesta quarta-feira (2) empate técnico triplo na corrida pela Prefeitura de São Paulo. O primeiro turno das Eleições 2024 acontece no domingo (6). Veja abaixo os últimos resultados das pesquisas eleitorais em São Paulo.

Instituto Real Time Big Data

Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) permanecem tecnicamente empatados nas intenções de voto. Boulos somou 26%, e Nunes e Marçal, 25% cada. Eles estão empatados dentro da margem de erro que é de três pontos percentuais.

Boulos e Marçal oscilaram para cima, e Nunes, para baixo. Em relação ao levantamento anterior, Boulos variou um ponto para cima, Nunes, um ponto para baixo, e Marçal, dois para cima —as oscilações ocorreram dentro da margem de erro.

Tabata Amaral (PSB) somou 11%, e José Luiz Datena (PSDB), 3%. O apresentador empata com Marina Helena (Novo), que também marcou 3%. Os demais candidatos não pontuaram.

Veja os números no primeiro turno:

Guilherme Boulos (PSOL): 26% (antes 25%)

Ricardo Nunes (MDB): 25% (antes 26%)

Pablo Marçal (PRTB): 25% (antes 23%)

Tabata Amaral (PSB): 11% (antes 10%)

José Luiz Datena (PSDB): 3% (antes 5%)

Marina Helena (Novo): 3% (antes 2%)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (antes 1%)

Bebeto Haddad (DC): 0% (antes 1%)

João Pimenta (PCO): 0% (antes 1%)

Ricardo Senese (UP): 0% (antes 1%)

Nulo/branco: 4% (antes 4%)

Não sabe/não respondeu: 3% (antes 4%)

O levantamento foi encomendado pelo portal Terra e contou com 1.500 entrevistados, entre os dias 30 de setembro e 1º de outubro. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-02771/2024 e tem um nível de confiança de 95%.

Paraná Pesquisas

O instituto mostrou na terça (1º) Ricardo Nunes com 27%, Guilherme Boulos com 25%, e Pablo Marçal com 22,5%. O trio está tecnicamente empatado. A margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.

O atual prefeito oscilou um ponto para baixo, e Boulos ficou estável. Nunes variou de 28% para 27% em comparação com a pesquisa da última sexta-feira (27). O psolista, por sua vez, teve uma variação de 0,1 ponto percentual (de 24,9% para 25%).

Marçal reverteu trajetória de queda. O candidato do PRTB oscilou de 20,5% para 22,5%. Nas três pesquisas anteriores, Marçal tinha oscilado para baixo ou permanecido com a mesma porcentagem.

Veja os números do primeiro turno:

Ricardo Nunes (MDB): 27% (tinha 28%)

Guilherme Boulos (PSOL): 25% (tinha 24,9%)

Pablo Marçal (PRTB): 22,5% (tinha 20,5%)

Tabata Amaral (PSB): 8,9% (tinha 7,3%)

Datena (PSDB): 6% (tinha 7,1%)

Marina Helena (Novo): 1,7% (tinha 2,1%)

Altino Prazeres (PSTU): 0,2% (tinha 0,2%)

Bebeto Haddad (DC): 0,2% (tinha 0,4%)

Ricardo Senese (UP): 0,2% (tinha 0,3%)

João Pimenta (PCO): 0,1% (tinha 0,3%)

Nenhum / Branco / Nulo: 4,6% (eram 4,9%)

Não sabe / Não respondeu: 3,5% (eram 3,9%)

O Paraná Pesquisa ouviu 1.500 eleitores. As entrevistas foram realizadas presencialmente entre 27 de 30 de setembro. O índice de confiança da pesquisa é de 95%. O registro no TSE é SP-04763/2024.

AtlasIntel

Na segunda (30), a pesquisa AtlasIntel mostrou Boulos na liderança, empatado tecnicamente com Marçal. O psolista apareceu com 29,4%, e Marçal com 25,4%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Candidato à reeleição, Nunes apareceu com 22,9%. Ele empata tecnicamente com o ex-coach, mas não com Boulos. Tabata Amaral ficou com 11,9%, seguida por Marina Helena, com 4,2%, e José Luiz Datena, com 3,2%. Os demais candidatos não chegaram a 1% das intenções de voto.

Veja os números do primeiro turno:

Guilherme Boulos (PSOL): 29,4% (tinha 28,3%)

Pablo Marçal (PRTB): 25,4% (tinha 20,9%)

Ricardo Nunes (MDB): 22,9% (tinha 20,9%)

Tabata Amaral (PSB): 11,9% (tinha 10,8%)

Marina Helena (Novo): 4,2% (tinha 3,8%)

José Luiz Datena (PSDB): 3,2% (tinha 6,9%)

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,3% (tinha 0,1%)

João Pimenta (PCO): 0,1% (tinha 0,1%)

Ricardo Senese (UP): 0,1% (tinha 0,1%)

Não sei: 2,1% (eram 5,8%)

Branco/Nulo: 0,4% (eram 2,2%)

Pesquisa foi feita pela internet. A AtlasIntel foi realizada com recursos próprios e ouviu 2.190 eleitores entre os dias 24 e 29 de setembro. O levantamento tem nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número SP-02567/2024.

Quaest

Nunes somou 24%, Boulos 23%, e Marçal registra 21%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa anterior, divulgada em 24 de setembro, o cenário também indicava empate técnico entre os três candidatos. Logo atrás, Tabata Amaral ficou com 10%, enquanto José Luiz Datena manteve os 6%, ambos em empate técnico.

Veja os números do primeiro turno:

Ricardo Nunes (MDB): 24% (tinha 25%)

Guilherme Boulos (PSOL): 23% (igual)

Pablo Marçal (PRTB): 21% (tinha 20%)

Tabata Amaral (PSB): 10% (tinha 8%)

José Luiz Datena (PSDB): 6% (igual)

Marina Helena (Novo): 2% (igual)

Bebeto Haddad (DC): 0% (igual)

João Pimenta (PCO): 0% (igual)

Ricardo Senese (UP): 0% (igual)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (não pontuou)

Indecisos: 6%

Branco/Nulo: 8%

A pesquisa foi realizada com 1.800 eleitores de São Paulo entre 27 e 29 de setembro. Encomendada pela TV Globo, tem uma margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O registro no TSE é SP-01233/2024.