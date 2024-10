Lula cancela live de hoje com Boulos, e campanha atribui a falha em avião

Do UOL, em São Paulo

Ausente de boa parte da campanha de Guilherme Boulos (PSOL), o presidente Lula (PT) cancelou uma "live" prevista para a noite desta quarta-feira (2) com o candidato à Prefeitura de São Paulo, a quatro dias da eleição.

O que aconteceu

A justificativa para o cancelamento foi uma pane no avião presidencial. Lula foi ao México participar da posse da nova presidente mexicana, Claudia Sheinbaum. "Em função dos problemas técnicos do avião que transportava o presidente Lula do México para o Brasil, a live marcada para hoje às 20 horas foi cancelada", informou a campanha de Boulos nas redes sociais.

Lula chegou ao Brasil pela manhã, por volta das 10h20, e a live seria às 20h. O avião reserva da Presidência deixou a Cidade do México em direção ao Brasil na noite de ontem.

A substituição do avião se deu em razão de um problema técnico na aeronave principal. Ela ficou rodando no ar por quatro horas e meia e com apenas um motor funcionando a fim de utilizar todo o combustível e aterrissar com o tanque leve. A comitiva — incluindo Lula — retornou ao aeroporto de onde havia decolado.

Em razão da viagem ao México, Lula também cancelou dois comícios com Boulos. No final de setembro, o presidente deveria participar de comícios na periferia da cidade. Principal cabo eleitoral de Boulos, Lula só participou presencialmente da campanha do psolista em um único dia de agosto, quando esteve em dois comícios na mesma data.

Boulos esperava maior participação de Lula em sua campanha. Segundo as pesquisas de intenção de voto, o candidato está com dificuldade para ganhar o eleitorado da periferia, eleitor tradicional de Lula, mas que vem declarando voto principalmente no prefeito Ricardo Nunes (MDB), que tenta a reeleição.

A campanha do psolista promete que Lula estará com Boulos no último dia de campanha.

Sábado, às 9 horas, Boulos, Lula e Marta Suplicy estarão na avenida Paulista para a Caminhada da Vitória.

Campanha de Boulos, em nota

'Tranco' logo depois da decolagem

Segundo passageiros, o avião passou por um "tranco" logo depois de decolar. Alguns pensaram que era apenas turbulência. Mas um ruído pôde ser ouvido.

Instantes depois, coube a um tenente coronel fazer o comunicado do problema aos passageiros. A estimativa inicial era de que voariam por duas horas, antes de retornar para a Cidade do México. Mas a decisão foi por ampliar o gasto de combustível.

Uma das possibilidades levantadas era de que o problema tenha sido gerado por um choque com um pássaro após a decolagem. Outra possibilidade seria a soltura de uma peça em um dos motores. A FAB (Força Aérea Brasileira), porém, insiste que as investigações serão realizadas a partir de agora, apenas com o avião em solo.