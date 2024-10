Fátima Pissarra, da Mynd: 'Dona de casa pode ser influenciadora'

Além dos influenciadores com milhares de seguidores e alcance nacional, as redes sociais estão repletas de pessoas que retratam seu cotidiano em vídeos sobre limpeza, arrumação, beleza, e o que mais tiver.



Para Fátima Pissarra, CEO da Mynd, uma das maiores agências de influenciadores do país, ainda existe um mercado para essas pessoas na publicidade digital, com capacidade de gerar uma nova fonte de renda e descentralizar esse mercado no país. A empresária falou sobre o assunto no Divã de CNPJ:



Hoje, uma dona de casa que está no interior, que às vezes não tem como trabalhar, o marido trabalha, tem cinco filhos, ela pode ser uma influenciadora. E como ela pode ganhar dinheiro? Ali, para a base dela, oferecendo produtos do cotidiano, de beleza, de limpeza Fátima Pissarra, CEO da Mynd e da Billboard Brasil



Esses possíveis influenciadores de nicho podem trabalhar com marcas que desejam alcançar novas audiências, contar a sua relação com um produto e gerar um link próprio em sites de vendas, as chamadas vendas afiliadas. Nesse modelo, a cada indicação que gera venda, o influenciador recebe uma porcentagem do valor da compra

A CEO da Mynd acredita que modelos como o de venda afiliada podem mudar a renda de uma dona de casa.



Ela limpa a casa? Ela pode começar a gerar conteúdo [...] Aquilo pode gerar uma renda. Hoje, a renda média está em três vezes o salário mínimo. Então, eu vejo a possibilidade de aumentar o salário mínimo, de empregabilidade, de potencial de geração de receita para muita gente no digital Fátima Pissarra, CEO da Mynd e da Billboard Brasil

Apesar de trabalhar com grandes nomes das redes sociais, a empresária pesquisa essas novas possibilidades de mercado que podem crescer com o aumento da inclusão digital do país



Estou estudando muito agora como a profissão de influenciador pode ajudar muito a desenvolver trabalho para mulheres, para pessoas que estão em locais mais distantes no país. Como você aumenta a empregabilidade com a profissão de influenciador Fátima Pissarra, CEO da Mynd e da Billboard Brasil

O videocast é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Confira chef e empreendedor Fátima Pissarra, CEO da Mynd: