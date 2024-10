Sem pedir voto em Nunes, Bolsonaro diz que eleição em SP é contra Boulos 

Em live na noite quarta (2), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não pediu voto para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), não deixou claro que quer vê-lo no segundo turno e afirmou que a eleição na cidade é "contra o candidato do Lula", em referência a Guilherme Boulos (PSOL).

O que aconteceu

Bolsonaro se referiu a Nunes como "nosso candidato", mas não fez um pedido de voto direto ao candidato à reeleição. O ex-presidente, no entanto, destacou a presença do Coronel Mello Araújo (PL), a quem chamou de "meu vice", na chapa do prefeito e disse que ele "vai ajudar São Paulo". "Confio 100% nele (Mello Araújo), é uma pessoa fantástica", disse durante live para falar de eleições.

O ex-presidente destacou qualidades de Mello Araújo, mas evitou gestos voltados exclusivamente a Nunes. Bolsonaro se tornou um dos fiadores da candidatura ao indicar o coronel da Rota como vice do prefeito. "Se o Nunes fosse mal intencionado, jamais aceitaria como vice o Mello Araújo", enfatizou.

Bolsonaro disse que luta pro "melhor candidato chegar" ao segundo turno, mas não disse quem seria a melhor opção. Há um racha no eleitorado bolsonarista em São Paulo, dividido entre Nunes e Pablo Marçal (PRTB).

O ex-presidente tem recebido apelos para ser mais ativo na campanha de Nunes, mas se mostra reticente. De acordo com a colunista do UOL, Raquel Landim, Bolsonaro respondeu apenas um "vou ver" aos apelos do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para pedir voto para o prefeito na reta final da campanha. Tarcísio e Bolsonaro tiveram reunidos nesta terça (1º) em Guarulhos, na Grande São Paulo, para discutir o assunto.

Em live na noite de terça, Bolsonaro ignorou Nunes. O ex-presidente pediu votos para candidatos de vários estados, mas não fez menção ao prefeito. Na transmissão de hoje, ele citou o nome do candidato à reeleição, mas seguiu sem ceder aos apelos de aliados em prol do emedebista.

Ninguém quer que o Nunes seja eleito pra passar [o cargo de prefeito] pro Mello Araújo. Se o Nunes fosse mal-intencionado, jamais aceitaria como vice o Mello Araújo, um coronel da nossa Rota.

Caso o Nunes seja reeleito, ele [Araújo] vai procurar o que fazer e vai ajudar São Paulo, não vai ficar no gabinete

Jair Bolsonaro, ex-presidente, que oficialmente apoia Nunes

Eleição em São Paulo é contra "candidato do Lula"

Bolsonaro afirmou ainda que a eleição é "contra o candidato do Lula". "O que a gente espera? Que aquele cara, que é o candidato do Lula, não chegue no segundo turno. Imagina o Lula, com o maior orçamento da União e agora o terceiro. Além de espremer o Tarcísio em São Paulo, vai fazer o quê? Vai ter meios, a máquina na frente para sua manutenção no poder", disse.

Bolsonaro provocou Lula e disse que o presidente não "fez live com Boulos". O petista cancelou uma transmissão nas redes sociais que faria com Boulos nesta noite, após uma pane no avião presidencial. Apesar da crítica, Lula participou de eventos de campanha com o psolista e apareceu na TV pedindo votos para ele. Bolsonaro não fez o mesmo com Nunes.