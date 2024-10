Tales: Marçal faz fala misógina e escorrega nas próprias fake news

Pablo Marçal (PRTB) mostrou por que tem alta rejeição do eleitorado feminino ao proferir uma fala misógina durante o debate promovido pelo UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo nesta segunda (30) com os quatro principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, afirmou o colunista Tales Faria.

Dirigindo-se a Tabata Amaral (PSB), Marçal se posicionou de forma machista: "Se mulher votasse em mulher, você ganharia no 1º turno. Mulher não vota em mulher porque mulher é inteligente. Ela [mulher] vê você nesse embate, não vai votar em você. Se fosse por isso, pobre iria votar em pobre. Negro iria votar em negro". Segundo pesquisa Datafolha, Marçal tem desaprovação maior entre as mulheres: 53% delas não votariam nele jamais.

Marçal cometeu um escorregão terrível ao dizer que 'mulher não vota em mulher porque é inteligente'. Boulos foi lá, colocou a faca na ferida e mostrou: 'Olha o que ele está dizendo'. Isso já está pegando no Marçal com o eleitorado feminino por causa disso. Evidentemente, ele tem posições misóginas.

Por várias vezes ele tentou uma tabelinha com a Tabata. Chegou a convidá-la para ser secretária de Educação de um suposto governo que ele venha a ter. Ela sequer considerou e nem pediu para falar porque não há hipótese; é apenas uma fake news.

O problema é esse: Marçal escorrega em suas próprias fake news. No caso do Boulos, ele anunciou que estava guardando para o finalzinho da eleição mais uma fake news. Tales Faria, colunista do UOL

Ao fazer um balanço da primeira parte do debate UOL/Folha, Tales avaliou que Tabata teve o melhor desempenho, enquanto Marçal se saiu o pior entre os quatro candidatos.

Por enquanto, esse debate está ruim para Boulos e Nunes, péssimo para Marçal e bem para Tabata. Infelizmente para ela, não me parece haver chance para ela recuperar os pontos perdidos ao longo da campanha. A disputa é mesmo entre Nunes, Boulos e Marçal, porque ele consegue criar fatos.

Pela primeira vez nessa campanha, estamos realmente vendo um debate eleitoral transmitido ao vivo. Eles estão debatendo temas importantes, com a Tabata trazendo propostas que ela fez. Nunes e Boulos trouxeram uma discussão sobre números e se eles são falsos ou não. O eleitor acaba não acreditando em nenhum dos dois.

A síntese é essa: Marçal é quem mais perde; Tabata, a que mais ganha; Nunes e Boulos ficam no empate e procurando um ao outro para manter sua liderança. Quem ganha é o eleitor, que viu um debate de verdade. Tales Faria, colunista do UOL

