Saía disfarçado e não via TV: coisas que você talvez não saiba sobre o papa

O papa Francisco morreu ontem, aos 88 anos. Conheça 18 fatos que você provavelmente não sabia sobre o líder da Igreja Católica:

Curiosidades sobre Francisco

Foi o primeiro argentino e primeiro latino-americano a ser papa. Nascido no bairro de Flores, em Buenos Aires, em 1936, Jorge Mario Bergoglio brincou que o Colégio de Cardeais foi buscá-lo "no fim do mundo". Ele também é o primeiro jesuíta a se tornar papa na história.

O papa foi o primeiro a escolher o nome Francisco para assumir o trono de Pedro. A inspiração teria sido o brasileiro Dom Cláudio Hummes (falecido em 2022), segundo o próprio pontífice, que o lembrou do comportamento do santo protetor de animais e dos mais pobres.

Quando os votos chegaram a dois terços, aconteceu o aplauso esperado, pois afinal eu havia sido eleito papa. E ele [Hummes] me abraçou, me beijou e disse: 'Não se esqueça dos pobres'. Eu lembrei imediatamente de Francisco de Assis. O nome apareceu no meu coração. Para mim, o homem da pobreza, o homem da paz, o homem que ama e protege a criatura. Papa Francisco, ao explicar escolha do nome, em 2013

Após ser eleito, ele decidiu voltar de ônibus para casa. Francisco deixou a Capela Sistina e dispensou sua limusine oficial para pegar um ônibus para a Casa de Santa Marta, onde os representantes do Vaticano estavam hospedados para o conclave. Ele ainda fez questão de pagar a conta do próprio bolso.

Em 1990, Francisco fez uma promessa para Nossa Senhora e nunca mais assistiu TV. Não havia exceções, nem os jogos de futebol de seu time favorito, o San Lorenzo, ele acompanhava. No entanto, ele ficava sabendo dos resultados pela Guarda Suíça e se informava pelos jornais impressos, toda manhã.

Antes de ser papa, em 2005, o então cardeal Bergoglio foi cotado como sucessor de João Paulo 2º. No livro "O Jesuíta", a biógrafa Francesa Ambrogetti afirmou que ele se sentiu envergonhado com as indicações. Em 2024, ele revelou que seu nome foi usado para bloquear a eleição imediata de Bento 16, já que parte dos cardeais queria um italiano no trono de Pedro.

Francisco teve uma namorada na adolescência. Ele teria sido apaixonado por ela, mas, aos 16 anos, ia para um piquenique com amigos quando resolveu entrar em uma igreja para se confessar. Ali, sentiu-se "iluminado" e decidiu ser padre. Dois anos depois, ele entrou na Companhia de Jesus.

Avesso ao papamóvel, ele vendeu uma Harley Davidson após assumir o papado em 2013. A moto foi dada de presente ao religioso pela fabricante que conhecia seus hábitos de locomoção. No entanto, não se sabe se ele chegou a dar uma voltinha com ela antes de repassá-la.

Francisco a autografou e ela foi arrematada à época por US$ 327 mil em um leilão em Paris. O dinheiro foi revertido para um abrigo e sopão para os mais pobres em uma estação de trem de Roma.

Francisco também chegou a abençoar e a autografar motos de fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano, durante seu papado Imagem: Franco Origlia/Getty Images

O papa também amava tango. Ele confessou em entrevista à TV estatal italiana RAI, em 2022, que costumava dançar em Buenos Aires na juventude.

Ele chegou a ser segurança de boate na juventude. Se formou no curso técnico de química antes do seminário e trabalhou brevemente em laboratório.

Francisco escreveu livros sobre Fidel Castro e sobre o Holocausto. No primeiro caso, ele escreveu sobre as conversas entre o cubano e o papa João Paulo 2º. No segundo, ele estabeleceu uma parceria com o rabino Abraham Skorka para refletir sobre temas importantes para judeus e católicos.

Assim como João Paulo 2º, o argentino se viu ameaçado. Enquanto o polonês sofreu um atentado, Francisco esteve na mira da máfia, segundo um juiz italiano, mas disse que não estava preocupado com isso.

Em 2013, o arcebispo polonês Konrad Krajewski e guardas do Vaticano deixaram escapar que Francisco "fugia" do Palácio Apostólico disfarçado à noite. O objetivo? Passear pelas ruas de Roma dando dinheiro aos pobres.

Ele também mandou instalar três chuveiros nos arredores da Basílica de São Pedro em 2014, para que os moradores em situação de rua pudessem tomar banho. No ano seguinte, ele também criou a "barbearia do papa", para atender aos necessitados.

Francisco foi polêmico durante todo o seu papado; em 2020 ele mudou o Pai Nosso em italiano. Em vez de católicos rezarem "non ci indurre in tentazione", algo que poderia ser traduzido como "não nos induzais à tentação", passaram a adotar "non abbandonarci alla tentazione" ou "não nos abandoneis à tentação". Em português, não mudou nada.

O papa também "cobrou" Eduardo Suplicy por uma cachaça. Em tom de brincadeira, ele exigiu um presente mais "típico" do Brasil quando o político levou seu livro para ele. Em outras ocasiões, Francisco já havia citado a marchinha "cachaça não é água".

Ele também reverenciou a cultura brasileira em outros momentos. O papa argentino citou o cantor e poeta Vinicius de Moraes em sua encíclica "Fratelli Tutti", com um verso do Samba da Benção. "A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida".

Desde 1957, o papa já não tinha os dois pulmões inteiros. Parte de um deles teve que ser removido em uma cirurgia após serem encontrados três cistos nele. Em 1980, ele perdeu a vesícula biliar. Em 2021, teve 33 centímetros de seu cólon retirado devido a uma inflamação.

Ele escreveu uma carta de renúncia em 2022, a ser usada caso estivesse tão doente que fosse impedido de realizar suas funções de papa.