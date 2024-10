Quem é esposa de Ricardo Nunes, citada por Pablo Marçal no debate

A figura da atual primeira-dama de São Paulo voltou à tona no penúltimo debate para a Prefeitura da cidade antes do primeiro turno, promovido na manhã desta segunda-feira (30) por UOL e Folha de S. Paulo.

Em 2011, Regina Carnovale Nunes registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Ricardo Nunes (MDB). O episódio foi bastante explorado no evento de hoje por Pablo Marçal (PRTB).

Quem é a mulher de Nunes

Regina é formada em turismo e trabalhou no ramo da beleza. Ela foi CEO de um salão de beleza que fechou durante a pandemia. "Foi uma época muito boa, aprendi muita coisa, fiz curso de cabeleireira", disse em entrevista ao programa Mulheres, da TV Gazeta, em 2022.

Como primeira-dama, ela se dedica a causas sociais e à causa animal. Regina participa de ações para doação de alimentos, adoção de pets e divulga os trabalhos nas redes sociais.

Casada com Nunes há 27 anos, é mãe de três filhos: Mayara, Ricardo e Izabela. Em julho, o casal fez aniversário de casamento, e a primeira-dama elogiou o prefeito. "27 anos de um casamento com muito amor, respeito e companheirismo. Te amo, marido, e que venha mais 27 anos. Onde tem Deus tem tudo", publicou nas redes sociais.

Regina registrou um boletim de ocorrência contra o marido em 2011, acusando-o de violência doméstica. Na época, ele ainda era vereador. Na ocasião, ela disse aos policiais que havia vivido em união estável por 12 anos com ele e que ambos haviam se separado sete meses antes do registro "devido ao ciúmes excessivo" de Nunes.

Inconformado com a separação, [Ricardo Nunes] não lhe dá paz, vem efetuando ligações proferindo ameaças, envia mensagens ameaçadoras todos os dias e vai em sua casa onde faz escândalos e a ofende com palavrões. Afirma a vítima que diante da conduta de Ricardo está com medo dele. Trecho do boletim de ocorrência assinado por Regina, obtido pela Folha de S.Paulo

Cinco anos antes, publicações em redes sociais de Regina expuseram brigas entre o casal. Os posts em seu nome relatavam brigas por pensão alimentícia, chamavam Nunes de "bandido" e diziam que ela tinha provas de que sofreu agressões —depois, ela disse que a conta tinha sido hackeada.

Como um político pode ser bom para o povo se ele não consegue ser bom nem pra ex-mulher e filha no qual viveu por 17 anos e exatamente isso um lobo fingindo ser um cordeiro.

Publicações antigas de Regina

Em 2020, quando o caso veio a público, Regina negou as agressões. "Sobre o boletim, eu estava em um momento difícil, muito sensível e acabei dizendo coisas que não são reais, tanto é que estamos juntos há mais de 20 anos, sendo que esse boletim foi feito em 2011, nove anos atrás. Amo meu marido e vivemos com nossos filhos em perfeita harmonia", disse ela em nota à Folha.

O que aconteceu no debate

Durante o debate de hoje (30), Marçal voltou a questionar Nunes sobre o episódio com a esposa. Veja como foi o diálogo durante o encontro do UOL/Folha:

Ricardo Nunes, por favor, eu não vou tocar nesse assunto se você explicar ele em definitivo. Porque você não responde nenhuma pergunta que qualquer um dos candidatos fazem para você. A pergunta é: Por que que a sua esposa registrou o boletim de ocorrência por violência doméstica?

Pablo Marçal, durante o debate UOL/ Folha

O prefeito respondeu o adversário na sequência. "Ele é acostumado a dar golpe, não vou cair no seu golpe. Você deu golpe nos velhinhos, ainda adolescente. Escute seu pai, Pablo Henrique."

Ao fim do debate, Ricardo Nunes voltou a ser questionado sobre o assunto em entrevista concedida ao UOL. O prefeito negou que tenha agredido a esposa.