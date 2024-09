Hezbollah confirma a morte de seu líder Hassan Nasrallah

O movimento islamista libanês Hezbollah confirmou neste sábado (28) que seu líder, Hassan Nasrallah, morreu na sexta-feira em um bombardeio israelense contra o subúrbio sul de Beirute.

"Sayed Hassan Nasrallah se uniu com seus companheiros mártires (...) cuja marcha liderou durante quase 30 anos", anunciou o grupo pró-Irã em um comunicado.

Segundo o documento, o secretário-geral do influente grupo xiita morreu ao lado de outros membros do grupo "em um traiçoeiro bombardeio sionista na periferia sul de Beirute".

Israel anunciou neste sábado que matou o chefe do Hezbollah em um bombardeio na sexta-feira nas imediações de Beirute, em um reduto do movimento, aliado do grupo palestino Hamas.

Após o anúncio da morte, gritos de lamento foram ouvidos nas ruas do bairro comercial de Hamra, em Beirute.

Mulheres choravam e outras pessoas gritavam: "Nasrallah! Alá Akbar [Alá é Grande]".

