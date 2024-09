Rivais em SP, Marçal e Tarcísio apoiam mesmo candidato em Guarulhos

Mesmo com troca de farpas e ataques na disputa pela Prefeitura de São Paulo, o candidato Pablo Marçal (PRTB) e o governador do estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) apoiam o mesmo candidato à Prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

Marçal participa neste sábado (28), em Guarulhos, de um evento em apoio a Jorge Wilson (Republicanos), o Xerife do Consumidor. Atual líder do governo na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), o deputado estadual é o candidato de Tarcísio e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na cidade. O governador não participará do ato.

Candidata a vice de Jorge Wilson é do PRTB, partido de Marçal. A sigla indicou Edna Sarlo para a vaga no dia 17 de setembro, após a Justiça Eleitoral negar o registro de candidatura de Professor Jesus (Podemos), que inicialmente seria o vice do deputado estadual. O evento deste sábado é organizado pelo PRTB.

Em nota, a campanha de Jorge Wilson afirmou ter o apoio do PRTB "desde o início" e que a candidatura dele representa a "direita unida" em Guarulhos. "A campanha representa a direita unida em Guarulhos. A direita que mudou nos últimos 8 anos a cara da cidade, após o desgoverno de seguidos mandatos da esquerda."

Marçal tem atacado Tarcísio após receber críticas do governador, que apoia a candidatura de Ricardo Nunes (MDB) na capital paulista. Tarcísio gravou uma inserção para a propaganda eleitoral de Nunes, dizendo que o ex-coach seria a "porta de entrada" para Guilherme Boulos (PSOL) vencer a disputa.

Em resposta, o influenciador apelidou o governador de "goiabinha" — verde por fora e vermelho por dentro. Durante sabatina do UOL, Marçal disse que Tarcísio estava enterrando a carreira política ao defender Nunes, classificou o gestor como uma "criatura feita pela transmissão de votos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)" e afirmou que Tarcísio teria problemas muito sérios se continuasse a atacá-lo.

Direita dividida em Guarulhos

Assim como em São Paulo, a direita está dividida em Guarulhos. O vereador Lucas Sanches (PL) pediu à Justiça Eleitoral, nesta sexta-feira (27), a impugnação da candidatura de Edna Sarlo, vice de Wilson. Ambos disputam a Prefeitura de Guarulhos, e o deputado estadual tem apoio de Bolsonaro, que é do mesmo partido de Sanches, o PL.

Adversário questiona prazo para troca de vice na chapa de Jorge Wilson. De acordo com a legislação eleitoral, o período limite para movimentações desse tipo era 16 de setembro — a alteração ocorreu um dia depois. Sanches argumenta que, por isso, as candidaturas de Edna e de Wilson devem ser impugnadas.

Vereador questiona ainda filiação ao PRTB. Na ação enviada à Justiça Eleitoral, Sanches menciona o fato de Edna ter se filiado ao PRTB em 6 de abril e só ter se desfiliado do Mobiliza em 23 de maio. Pela legislação, 6 de abril era a data limite para filiação daqueles que concorrem em 2024.

Como não existe chapa de prefeito sem vice, impugnação de Edna derrubaria Wilson. Esse é o entendimento da campanha de Sanches, que apresentou a solicitação à 176ª Zona Eleitoral.