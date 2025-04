Carlos Alcaraz anuncia que não disputará o Masters de Madri por lesão

O espanhol Carlos Alcaraz (Nº 3 do mundo) anunciou, nesta quinta-feira (24), que não disputará o Masters 1000 de Madri devido a uma lesão no músculo adutor da perna direita.

Alcaraz sofreu a lesão durante a final de domingo no torneio ATP de Barcelona, que ele perdeu para o dinamarquês Holger Rune.

Alcaraz, campeão em Madri em 2022 e 2023, optou por não competir nesta edição do torneio da capital espanhola após a experiência do ano passado, quando chegou com problemas físicos (uma lesão no antebraço direito) e foi eliminado nas quartas de final pelo russo Andrey Rublev.

O tenista espanhol também deixa em aberto sua participação no Masters 1000 de Roma, que será disputado logo após Madri, antes do segundo Grand Slam do ano, o torneio de Roland Garros (25 de maio a 8 de junho).

"Acredito que vou estar em Roland Garros e vou tentar fazer todo o possível para estar em Roma", afirmou o tenista.

