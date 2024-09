Taxas de hipoteca nos EUA caem para o ponto mais baixo em dois anos

A taxa média da hipoteca fixa padrão de 30 anos caiu um ponto-base em setembro nos Estados Unidos, para 6,08%, de acordo com uma pesquisa de credores divulgada na quinta-feira pela gigante de financiamento hipotecário Freddie Mac. Esse foi o nível mais baixo registrado desde setembro de 2022.

Taxas mais baixas podem atrair alguns compradores e vendedores em potencial, após o mercado ter se tornado menos acessível do que nunca nos últimos anos. Os pedidos de refinanciamento aumentaram na semana passada, disse a Mortgage Bankers Association, e os pedidos de compra registraram um pequeno aumento.

Mas as taxas de hipoteca ainda são quase o dobro do que eram no início de 2022, antes do Federal Reserve (Fed) começar seu ciclo de aperto monetário para conter a inflação. As taxas de hipoteca não estão diretamente vinculadas a esses movimentos, mas tendem a seguir em alguma capacidade o rendimento da T-note de 10 anos.