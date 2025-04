Namíbia não deportou mais de 500 cidadãos americanos

Publicações nas redes sociais enganam ao afirmar que a presidente da Namíbia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, teria ordenado a deportação de mais de 500 norte-americanos como uma forma de represália ao governo de Donald Trump.

O governo da Namíbia negou a informação, frisou que mantém "relações sólidas" com os EUA e disse que o episódio "tenta manchar a imagem da presidente e criar constrangimento diplomático".

O que diz o post

"VEJA: A primeira mulher presidente da Namíbia ordenou a deportação de mais de 500 americanos, afirmando: "Se os africanos precisam de vistos para entrar nos EUA, então os americanos também precisam de vistos para entrar na Namíbia". O que vocês acham?", diz o texto da publicação.

Abaixo da mensagem, uma foto de Netumbo e uma de Trump, colocadas lado a lado, completam a publicação.

Por que é falso

Governo da Namíbia negou que tenha deportado cidadãos dos EUA. "A presidência da Namíbia deseja deixar categoricamente claro que nenhuma ordem ou declaração de deportação foi emitida pela presidente e que nenhuma deportação em massa de cidadãos americanos está em andamento", afirmou o governo do país em nota divulgada em suas redes sociais (aqui, aqui e abaixo, em inglês).

Presidency Appeals for Public Vigilance Following Fake Social Media Posters Attributing False Statements to President Netumbo Nandi-Ndaitwah



The Presidency has noted with concern the circulation of social media posts and online articles alleging that President Netumbo pic.twitter.com/AncAtc91yV -- Namibian Presidency (@NamPresidency) April 16, 2025

País africano reiterou ter "relações sólidas" com os EUA. O governo namibiano ressaltou que "permanece comprometido em manter relações diplomáticas e bilaterais sólidas com os EUA, e todas as questões de imigração são tratadas por meio dos canais legais e diplomáticos estabelecidos", e frisou que "continua a respeitar as normas internacionais, incluindo as políticas de vistos e imigração, baseadas no respeito mútuo e na reciprocidade".

Namíbia diz que posts "tentam manchar imagem" da presidente. O governo do país africano ainda afirmou que "observou com preocupação" a circulação destas "informações falsas": "Essas postagens apresentam citações e imagens fabricadas com informações falsas, com o objetivo de manchar a imagem da presidente, do governo da Namíbia e criar potencial constrangimento diplomático".

Embaixada da Namíbia disse que informação é falsa. Em nota ao UOL Confere, a embaixada da Namíbia no Brasil afirmou que "as informações não são verídicas".

Ministério da Namíbia também desmentiu informação. Em entrevista ao jornal Namibian Sun, Penda Naanda, diretor executivo do Ministério das Relações Internacionais da Namíbia, disse "não ter conhecimento" sobre a deportação de cidadãos americanos e classificou o caso como "notícia falsa" (aqui, em inglês).

Namíbia passou a exigir visto de entrada para turistas de 33 países, incluindo os EUA. A medida foi aprovada em maio do ano passado, quando Nangolo Mbumba ocupava a presidência do país (aqui, em inglês). Ela passou a vigorar a partir deste mês, já sob a gestão de Netumbo, que assumiu o posto em março. Trata-se de uma medida de reciprocidade a nações que exigiam o mesmo documento a turistas namibianos (aqui, em inglês).

Turistas brasileiros não precisam de visto para entrar na Namíbia. De acordo com o Itamaraty, o documento não é necessário para turistas brasileiros com até 90 dias de estada na Namíbia: "É preciso portar passaporte. No entanto, a entrada no país é decidida pelas autoridades migratórias locais nos pontos oficiais de entrada no país (aeroportos, portos e fronteiras terrestres)" (aqui).

Viralização. Uma postagem no Instagram tem mais de 19.000 curtidas até hoje.

Este conteúdo também foi checado por Estadão e Reuters.

