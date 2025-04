Ancelotti conta com volta de Mbappé para final da Copa do Rei contra o Barcelona

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse nesta terça-feira (22) que espera contar com a presença do atacante francês Kylian Mbappé para a final da Copa do Rei contra o Barcelona, no sábado, em Sevilha.

"Para amanhã [Mbappé e Mendy] não estão aptos, mas vão treinar estes dias, e acho que ambos estarão disponíveis para o jogo de sábado", disse Ancelotti em entrevista coletiva antes da partida contra o Getafe.

O astro francês, que se recupera de uma torção no tornozelo, não pôde jogar no domingo contra o Athletic Bilbao devido a uma suspensão e passou por um momento constrangedor quando as câmeras focaram nele e os torcedores do Santiago Bernabéu começaram a vaiá-lo.

"Li, mas não ouvi nada. Ele está abalado devido à lesão e espera estar disponível para sábado", continuou o técnico italiano.

Sobre sua continuidade como treinador do Real Madrid, Ancelotti disse: "No futebol, tudo é possível, tudo pode acontecer."

"Não tenho nada contra ninguém. Adoro ser técnico desta equipe e espero poder ficar o máximo de tempo possível. Quando isso acabar, vou agradecer e tirar o chapéu para este clube", acrescentou.

O treinador insistiu em que se sente confortável no clube, apesar das especulações de que sairá antes do fim da temporada.

"Estou muito feliz com o clube. Foi um ano mais complicado que o ano passado. Juntos, lidamos com as dificuldades, e estou muito feliz, muito contente, e sob muita pressão, é sempre assim. O estresse é combustível para mim", enfatizou Ancelotti.

"Os dois títulos que temos em jogo, além do Mundial de Clubes, passam por vencer o Barcelona. Estamos confiantes de que podemos conseguir isso. Obviamente, as coisas precisam mudar, e vamos fazer isso", afirmou o treinador, antes de destacar que os 'merengues' perderam jogadores importantes como o lateral Dani Carvajal e o zagueiro brasileiro Eder Militão, lesionados.

"Nesta temporada, perdemos dois jogadores importantes na defesa e mudamos um pouco a ideia do nosso jogo. Foi difícil encontrar um equilíbrio que esperamos nesta reta final. Se não encontrarmos esse equilíbrio, teremos dificuldade para vencer", resumiu.

