Helvetia e Baloise anunciam fusão e criam a 2ª maior seguradora da Suíça

As seguradoras suíças Helvetia e Baloise anunciaram nesta terça-feira, 22, uma fusão que dará origem à segunda maior companhia de seguros do país, com valor de mercado combinado de 18,1 bilhões de francos suíços (US$ 22,38 bilhões). A transação, estruturada como uma fusão de iguais, é mais um capítulo na onda de consolidação que vem reformulando o setor financeiro europeu.

A nova empresa, batizada de Helvetia Baloise Holding, terá sede em Basileia e será listada na bolsa suíça SIX Swiss Exchange. Com presença em oito países e volume de negócios superior a 20 bilhões de francos suíços, o grupo ocupará a vice-liderança do setor no país, atrás apenas da Zurich Insurance Group, com uma fatia de mercado estimada em 20%.

O CEO da Helvetia, Fabian Rupprecht, comandará o grupo combinado, enquanto o atual CEO da Baloise, Michael Mueller, assumirá como vice-CEO e chefe da integração. O presidente será Thomas von Planta (Baloise), e o vice, Ivo Furrer (Helvetia).

As companhias afirmaram que a fusão trará ganhos complementares, com aumento relevante na geração de caixa e potencial para maiores dividendos. A estimativa é que o negócio traga uma economia de custos é de 350 milhões de francos suíços até 2028. O custo total de integração deve ficar entre 500 e 600 milhões de francos, com cortes de postos de trabalho realizados de forma gradual, via aposentadoria antecipada e não reposição de vagas até 2029.

A conclusão do negócio está prevista para o quarto trimestre, sujeita à aprovação regulatória e antitruste. As assembleias extraordinárias para votação da fusão estão marcadas para 23 de maio. O principal acionista da Helvetia, a Patria Genossenschaft, que detém 34,1% da companhia, já se comprometeu a apoiar a transação.