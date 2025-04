Sam Altman, da OpenAI, deixa presidência do conselho da Oklo, startup de energia nuclear

O CEO da OpenAI, Sam Altman, está deixando o cargo de presidente do conselho da startup de energia nuclear Oklo, o que abre caminho para futuras parcerias entre as duas empresas. Segundo a Oklo, o papel do executivo no conselho tornava mais complexas as oportunidades de colaboração com a criadora do ChatGPT.

O cofundador e CEO da Oklo, Jacob DeWitte, assumirá o cargo de presidente do conselho, informou a empresa.

"Acredito que este é o momento certo para eu me afastar", disse Altman, citando parcerias estratégicas da Oklo para "expandir o uso de energia limpa em larga escala", especialmente para permitir a expansão da inteligência artificial.

As ações da Oklo caíam 11,8% às 18h09 (horário de Brasília), nas negociações após o fechamento da Bolsa de Nova York , para US$ 19,00. Até o fechamento desta terça-feira, os papéis acumulavam alta de 71% em um ano.

A empresa abriu capital em 2024 por meio de uma fusão reversa com a empresa de aquisição de propósito específico (SPAC, na sigla em inglês) de Altman, a AltC. A Oklo foi avaliada em cerca de US$ 850 milhões na transação. Na época, a AltC dispunha de US$ 500 milhões em caixa, que poderiam ser usados pela Oklo para expandir seus negócios.

A Oklo busca desenvolver um reator nuclear compacto, especialmente para atender à crescente demanda de energia necessária para treinar e operar sistemas de inteligência artificial.

*Com informações da Dow Jones Newswires