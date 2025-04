Bolsas de NY fecham em alta com balanços e sinais de progresso nas negociações com Pequim

As bolsas de Nova York fecharam com forte valorização nesta terça-feira, 22, após noticia de que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, teria afirmado que o impasse tarifário com a China é insustentável. A Casa Branca sinalizou progresso nas negociações com Pequim. Ontem, as bolsas despencaram com preocupações sobre a guerra comercial e ameaças de Donald Trump ao presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell. A sessão foi marcado pela defesa da independência de bancos centrais.

O Dow Jones subiu 2,66%, aos 39.186,98 pontos; o S&P 500 avançou 2,51%, aos 5.287,76 pontos; e o Nasdaq teve alta de 2,71%, aos 16.300,42 pontos. Os dados são preliminares.

Após o tombo da véspera, os índices abriram o dia em alta a e ganharam força ao longo da sessão, à medida que investidores reagiam a balanços positivos e deixavam temporariamente de lado as preocupações com as últimas críticas de Trump a Powell.

A ação da Tesla subiu 4,6% antes de a fabricante de veículos elétricos divulgar balanço, esperado para esta terça-feira. Analistas esperam que a Tesla reporte lucros ajustados de US$ 0,41 por ação, abaixo dos US$ 0,45 centavos do ano anterior, e uma receita de US$ 21,34 bilhões, ligeiramente superior à divulgada no mesmo período de 2024.

A Nvidia teve alta de 2,04% após cair 4,5% na segunda-feira. Na semana passada, a companhia revelou que a exportação de seus chips de inteligência artificial H20 para a China precisará de uma licença do governo dos EUA no futuro. Ontem, a Reuters informou que a Huawei Technologies planeja dar início às remessas de seu avançado chip de IA 910C para clientes chineses já no mês que vem.

A Boeing avançou 2% depois que a empresa aeroespacial concordou em vender partes de sua divisão Digital Aviation Solutions para a empresa de private equity Thoma Bravo em um acordo no valor de US$ 10,55 bilhões.

A GE Aerospace subiu 6,1%, com lucro ajustado e vendas acima do esperado.

A Barrick Gold caiu 2,3% depois de anunciar acordo para vender uma participação de 50% na mina Donlin Gold, no Alasca, para afiliadas da Paulson Advisers e Novagold Resources. O negócio gira em torno de US$ 1 bilhão.

*Com informações da Dow Jones Newswires