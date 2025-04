Ucrânia pressiona por cessar-fogo em meio a relatos de concessões pela Rússia

Por Olena Harmash e Yuliia Dysa

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta terça-feira que estava preparado para negociar com a Rússia "em qualquer formato", uma vez que o cessar-fogo se estabelecesse, enquanto o Financial Times informava que o presidente russo, Vladimir Putin, ofereceu-se para interromper a invasão de Moscou nas linhas de frente atuais.

Putin sugeriu na segunda-feira conversas bilaterais com Kiev pela primeira vez desde o início da guerra, que já dura mais de três anos. Os EUA têm pressionado os dois líderes para que demonstrem progresso concreto em direção a um acordo de paz. Washington ameaçou abandonar o esforço sem resultados tangíveis em breve.

A Casa Branca disse que Steve Witkoff, enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, se reunirá novamente com Putin no final desta semana na Rússia.

Zelenskiy não respondeu diretamente à proposta de Putin para conversações bilaterais, mas disse repetidamente que alcançar um cessar-fogo, especialmente em alvos civis, era prioridade máxima.

"Estamos prontos para registrar que, após um cessar-fogo, estamos prontos para sentar em qualquer formato para que não haja becos sem saída", disse Zelenskiy a repórteres no gabinete presidencial em Kiev.

O presidente ucraniano disse que sua delegação teria um mandato para discutir um cessar-fogo total ou parcial nas negociações em Londres, na quarta-feira, com os países ocidentais.

Citando pessoas familiarizadas com o assunto, o Financial Times noticiou que Putin ofereceu, em uma reunião com Witkoff em São Petersburgo neste mês, interromper a invasão russa na linha de frente e renunciar às suas reivindicações de quatro regiões ucranianas.

O FT disse que a proposta foi a primeira indicação formal que Putin deu desde os primeiros meses da guerra de que a Rússia poderia se afastar de suas exigências maximalistas. Ele citou autoridades europeias informadas sobre os esforços dos EUA, dizendo que a aparente concessão da Rússia poderia ser uma tática de negociação.

O Washington Post informou nesta terça-feira, citando pessoas familiarizadas com as deliberações, que Washington propôs o reconhecimento da anexação da Crimeia pela Rússia e o congelamento das linhas de frente da guerra. A península da Crimeia, que a Rússia tomou em 2014, não é uma das quatro regiões na oferta de Putin relatada pelo FT.

Zelenskiy tem afirmado há muito tempo que a Ucrânia não reconhecerá a reivindicação da Rússia na Crimeia.

Os EUA apresentaram as propostas a Kiev em uma reunião com países ocidentais em Paris na semana passada, disse o Washington Post.

A Rússia reivindicou a anexação de quatro províncias após sua invasão em grande escala em 2022: Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia.

Os vários relatos sugeriram possíveis linhas gerais de uma proposta dos EUA que poderia incluir um cessar-fogo ao longo das linhas de frente atuais, o reconhecimento dos EUA da anexação da Crimeia pela Rússia, a renúncia da Rússia às reivindicações das quatro províncias ucranianas e uma força internacional para monitorar o cessar-fogo.

Há outras questões complexas, como a insistência do Kremlin para que a Ucrânia se torne formalmente neutra e não entre para a Otan, bem como um acordo que Kiev está negociando com Washington sobre o compartilhamento de suas receitas minerais com os EUA.

Em uma continuação da reunião de Paris, a Ucrânia está participando de discussões em Londres com os EUA e outros países ocidentais na quarta-feira.

Em uma aparente mudança de planos, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, não participará das conversações em Londres, disse um porta-voz do Departamento de Estado na terça-feira, acrescentando que o enviado de Washington para a Ucrânia, general Keith Kellogg, participaria.

Trump e Rubio disseram na semana passada que Washington poderia abandonar seu esforço de paz, a menos que houvesse progresso em poucos dias. Trump disse no domingo que "esperamos" que haja um acordo "esta semana".

Separadamente, Zelenskiy disse que ficaria feliz em se encontrar com Trump quando eles comparecerem ao funeral do papa Francisco junto com outros líderes mundiais nesta semana.

(Reportagem da Reuters)