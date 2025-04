Petróleo sobe quase 2% com novas sanções ao Irã e recuperação no mercado acionário

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com alta de mais de US$1 por barril nesta terça-feira, diante de novas sanções dos Estados Unidos contra o Irã e uma alta nos mercados acionários, que ajudaram a desencadear uma recuperação após forte declínio na sessão anterior.

Os preços futuros do petróleo Brent subiram US$1,18, ou 1,8%, e fecharam a US$67,44 por barril. O contrato do petróleo West Texas Intermediate dos EUA (WTI) para maio, que expirou no fechamento desta terça-feira, subiu US$1,23, ou 2%, para fechar a US$64,32.

O contrato de junho do WTI, mais ativamente negociado, também subiu 2%, fechando a US$63,47.

Nesta terça-feira, os EUA emitiram novas sanções contra um magnata iraniano do transporte marítimo de gás liquefeito de petróleo e petróleo e sua rede corporativa.

Embora as negociações entre Washington e Teerã sobre o programa nuclear iraniano tenham progredido no fim de semana, o fracasso em chegar a um acordo pode pesar muito sobre as exportações de petróleo do Irã em meio ao endurecimento das sanções dos EUA, disse John Kilduff, sócio da Again Capital, com sede em Nova York.

"Ou se chega a um acordo nuclear ou os EUA tentam levar os fluxos de petróleo do Irã a zero, e cada vez mais parece um cenário de fluxo zero", disse Kilduff.

Um aumento nos mercados acionários, indicativo de maior apetite por risco por parte dos investidores, também ajudou os preços do petróleo, disse Robert Yawger, analista do Mizuho.

As bolsas dos EUA subiram nesta terça-feira, com os investidores concentrados nos lucros corporativos, um dia depois que as crescentes críticas do presidente Donald Trump ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell, levaram a uma forte venda.

Os índices de referência do Brent e do WTI caíram mais de 2% na segunda-feira devido ao progresso nas negociações entre os EUA e o Irã e à venda de ações.

(Reportagem de Shariq Khan em Nova York; reportagens adicionais de Ahmad Ghaddar, Enes Tunagur, Yuka Obayashi e Emily Chow)